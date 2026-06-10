- 10.06.2026, 12:13:02
- /
- OTS0130
Termine am 11. Juni in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Pressekonferenz und Besichtigung anlässlich der künstlerischen Kontextualisierung des Lueger-Denkmals mit u.a. Stadträtin Veronica Kaup-Hasler und Cornelia Offergeld, KÖR Wien (1., Österreichische Akademie der Wissenschaften ÖAW, Ignaz-Seipel-Platz 2)
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK