Die BHDT übernimmt JAG und stärkt ihre Kompetenzen im Wasserstoffbereich!

Kapfenberg (OTS) -

Das österreichische Industrieunternehmen BHDT GmbH, eine Tochter der Dr. Aichhorn GmbH, setzt ihren strategischen Wachstumskurs fort und übernimmt die JA-Gastechnologie GmbH (JAG) mit Sitz in Burgwedel bei Hannover. Als international tätiger Spezialist für Hochdrucktechnologien und Wasserstoffanwendungen erweitert die BHDT mit dieser Akquisition ihre Aktivitäten entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette und stärkt gleichzeitig ihre Kompetenzen im Bereich kundenspezifischer System- und Engineeringlösungen.

JAG ist ein privat geführtes Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von etwa 16 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Gasmesstechnik sowie in der Entwicklung und Umsetzung kundenspezifischer Lösungen für die Automobilindustrie, den Verteidigungssektor und Anwendungen im Wasserstoffbereich.

Die bisherige Geschäftsleitung mit Jorina Asmuth und Mika Asmuth bleibt dem Unternehmen erhalten und wird künftig durch Werner Kordasch, verantwortlich für Unternehmensentwicklung in der Dr. Aichhorn GmbH, ergänzt. Gemeinsam werden sie die weitere Entwicklung von JAG innerhalb der BHDT-Gruppe aktiv mitgestalten.

„Mit JAG gewinnen wir ein Unternehmen mit hoher technologischer Kompetenz, einer starken Marktposition und einer Unternehmenskultur, die hervorragend zur BHDT passt. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage, um unsere Aktivitäten im Wasserstoffmarkt weiter auszubauen und unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an innovativen Lösungen anzubieten“, erklärt Geschäftsführer der BHDT, Michael Simml.

Für die BHDT stellt die Akquisition einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau der Wasserstoff-Wertschöpfungskette dar. Mit ihrem Know-how in den Bereichen Gasmesstechnik, Elektrolyseprojekte und kundenspezifische Anlagen ergänzt JAG das bestehende Leistungsportfolio gezielt. Die Bündelung der Kompetenzen schafft zusätzliche Potenziale für die Entwicklung und industrielle Umsetzung von Wasserstofflösungen und stärkt gleichzeitig das Technologie- und Engineeringportfolio der BHDT.

Begleitet wurde die Transaktion von erfahrenen externen Partnern. Für die professionelle und engagierte Unterstützung während des gesamten Prozesses bedankt sich die BHDT bei DreamTeam Management GmbH, SAXINGER Rechtsanwalts GmbH sowie PwC Austria.