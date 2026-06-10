  • 10.06.2026, 12:00:03
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Österreich-Bild: "Brauch ma des?" Die Kulturzentren im Burgenland

Eine Produktion aus dem Landesstudio Burgenland - Sonntag, dem 14. Juni 2026, um 18.25 Uhr in ORF 2

Eisenstadt (OTS) - 

Am 22. Mai 1976 wurde das erste Kulturzentrum im Burgenland, das KUZ Mattersburg, feierlich eröffnet. Nicht alle Burgenländerinnen und Burgenländer können mit der Idee der damaligen Kulturpolitiker Fred Sinowatz und Gerald Mader etwas anfangen. Literatur, Theater, Musik und bildende Kunst - ein Kulturprogramm, das man sonst nur in der Stadt findet, soll ab nun in modernen Veranstaltungshäusern im ganzen Burgenland stattfinden.

Brauch ma des? Das fragen sich in der Dokumentation am Sonntag, dem 14. Juni 2026, um 18.25 Uhr, in ORF 2, der Schauspieler Christoph Krutzler und Ulrike Mayer, alias Die Mayerin, in einem burgenländischen Wirtshaus Mitte der 1970er Jahre. Der Fernseher hat damals schon den Platz im Herrgottswinkel eingenommen. Franz Klammer gewinnt am Patscherkofel Gold und wird zum Olympiasieger, in Wien stürzt die Reichsbrücke ein und im Burgenland geht das erste von vier Kulturzentren an den Start.

Was aus der damals visionären und durchaus kontroversiell diskutierten Idee in den 1970er Jahren geworden ist, erzählt die TV-Dokumentation von Gabi Schiller.

Gestaltung: Gabi Schiller

Kamera: Max Pehm

Schnitt: Romana Krail

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