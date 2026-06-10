Bauchgefühl schlägt Statistik: Neue Studie zum Wettverhalten der Österreicher:innen

Wien (OTS) -

WM bringt Bewegung ins Spiel: Für 65 % der Österreicher:innen gewinnen Sportwetten rund um die Fußball-WM an Bedeutung

Für 65 % der Österreicher:innen gewinnen Sportwetten rund um die Fußball-WM an Bedeutung Wetten ist Teamsport: Für mehr als die Hälfte der Österreicher:innen (51 %) machen Sportwetten am meisten Spaß, wenn man die Bewerbe gemeinsam verfolgt

Für mehr als die Hälfte der Österreicher:innen (51 %) machen Sportwetten am meisten Spaß, wenn man die Bewerbe gemeinsam verfolgt Kleine Einsätze dominieren: 78 % setzen lieber kleine Einsätze bis fünf Euro

78 % setzen lieber kleine Einsätze bis fünf Euro Spannung bis zur letzten Minute: Wetten machen für 40 % der Österreicher:innen Sportereignisse spannender.

Wetten machen für 40 % der Österreicher:innen Sportereignisse spannender. Was der Wetter nicht kennt, darauf setzt er nicht: 83 % der Personen, die häufig wetten, setzen bevorzugt auf Sportarten, in denen sie sich wirklich auskennen

Ob Getränkewette beim Public Viewing, Tipp auf das nächste Match oder Diskussionen über die bessere Quote am Stammtisch – für viele Österreicher:innen gehört das Mitwetten zum Sporterlebnis dazu. Auch zum Kick-off der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 macht die Wettlust keinen Halt. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag von der auf Glückspielrecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei BRANDL TALOS liefert spannende Ergebnisse: Für knapp zwei Drittel der Österreicher:innen (65 %) gewinnen Sportwetten rund um die Fußball-WM an Bedeutung. Fast ein Drittel (31 %) kann sich vorstellen, während der WM eine Sportwette abzuschließen.

Wetten bleibt Teamsache

Mehr als die Hälfte der Österreicher:innen (58 %) hat bereits im Freundes- oder Familienkreis gewettet. Auch der Teamgeist geht dabei nicht verloren: Mehr als ein Drittel (34 %) greift gerne auf Tipps aus dem persönlichen Umfeld zurück. Besonders häufig machen das die 20- bis 29-Jährigen: In dieser Altersgruppe nutzt rund die Hälfte (49 %) Tipps von Freund:innen oder Familie. „Die Ergebnisse zeigen, dass Wetten für viele Menschen vor allem Teil eines gemeinsamen Sporterlebnisses ist“, erklärt Angela Yonkova-Markov, Rechtsanwältin für Glückspielrecht bei BRANDL TALOS. „Dabei geht es vor allem um soziale Interaktion, freundschaftliche Konkurrenz und das gemeinsame Mitfiebern beim Match.“

Heimvorteil für Bauchgefühl

Wer wettet, setzt häufig auf Intuition statt Statistik: Fast drei Viertel der Österreicher:innen (73 %) verlassen sich beim Wetten auf ihr Gefühl. Gleichzeitig wird bevorzugt dort getippt, wo man sich auskennt: 83 % der Personen, die regelmäßig wetten, geben an, vor allem auf Sportarten zu setzen, mit denen sie vertraut sind. Mehr als die Hälfte der Männer schätzt das eigene Gespür für Chancen und Risiken beim Wetten als gut ein. Bei den Frauen trifft das auf knapp ein Drittel (32 %) zu. Dabei bleibt es meist bei kleinen Einsätzen: Für 78 % der Österreicher:innen sind Beträge zwischen ein und fünf Euro völlig ausreichend. Mehr als zwei Drittel (69 %) sehen sogar ein Getränk oder eine Einladung unter Freund:innen bereits als Wetteinsatz.

Mit Spielplan zum Sieg

Dennoch wird oft recherchiert: Ein Drittel der Österreicher:innen (34 %) informiert sich online – etwa über Social Media oder Statistiken –, bevor sie wetten. Bei Vielwetter:innen sind es sogar drei Viertel (72 %). Auch auf neue Technologien spielen eine immer größere Rolle: Knapp ein Drittel (31 %) kann sich vorstellen, KI-Tools zur Unterstützung der eigenen Einschätzung beim Wetten zu nutzen oder tut dies bereits. „Sportwetten bewegen sich heute in einem Umfeld, das sich technologisch und regulatorisch laufend verändert“, so Nicholas Aquilina, Partner bei BRANDL TALOS und Experte für Glückspielrecht. „Umso wichtiger ist es, Entwicklungen rechtlich gewissenhaft zu begleiten und zugleich zu verstehen, wie Menschen Sport heute konsumieren und erleben.“

Über die Umfrage

Im Auftrag der Rechtsanwaltskanzlei BRANDL TALOS befragte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent von 28. April bis 5. Mai 2026 insgesamt 1.000 Personen österreichweit im Alter zwischen 14 und 75 Jahren. Die Studienteilnehmer:innen entsprechen weitestgehend den folgenden Generationen: Generation Z (Gen Z): 15–31 Jahre, Millennials (Gen Y): 32–45 Jahre, Generation X (Gen X): 46–60 Jahre, Baby-Boomer: 61–79 Jahre.