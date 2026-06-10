Tierschutz Austria: Kater Salem kämpft nach schwerem Fenstersturz um sein Leben

Wien/Vösendorf (OTS) -

Der junge Kater Salem schwebt nach einem Fenstersturz aus großer Höhe in Lebensgefahr. Er erlitt einen Riss in der Lunge mit Pneumothorax sowie eine Zwerchfellhernie, wurde notoperiert und wird nun intensivmedizinisch betreut. Tierschutz Austria hat den Fall übernommen, weil die bisherigen Besitzer die hohen Behandlungskosten nicht mehr stemmen konnten – ein Schicksal, das der Organisation zufolge in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer häufiger vorkommt.

„Salem hat kaum noch Luft bekommen. Die Verletzungen waren dramatisch. Die nächsten Tage sind kritisch – wir hoffen sehr, dass er es schafft“, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria, Österreichs größtem Tierheim.

Salem zählt zu den sogenannten „Not-Fellen“ des Tierschutzhauses – Tiere, die schwer verletzt oder krank aufgenommen werden und besonders intensive medizinische Betreuung benötigen. Ob er die schweren Traumafolgen vollständig übersteht, ist noch ungewiss. Die kommenden Tage sind entscheidend.

Die Kosten für Operation, Klinikaufenthalt und Nachsorge sind bereits jetzt erheblich. „Wir appellieren an die Öffentlichkeit, Salem mit einer Spende zu unterstützen. Jedes Bisschen hilft, damit er eine Chance auf ein glückliches Leben bekommt“, so Scheidl.



So können Sie helfen: Not-Fälle versorgen



Fotos (honorarfrei)

Katze Salem