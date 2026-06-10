Jugend Eine Welt unterstützt „Initiative Philanthropie“: Gemeinsam mehr Wirkung für Kinder und Jugendliche weltweit ermöglichen

Wien (OTS) -

Philanthropisches Engagement in Österreich sichtbarer machen, stärken und mehr Menschen zu wirkungsvollem Geben ermutigen. So lautet das Ziel der neuen „Initiative Philanthropie“, der neben anderen Organisationen auch die österreichische Entwicklungsorganisation „Jugend Eine Welt – Don Bosco Entwicklungszusammenarbeit“ angehört. Gemeinsam mit heimischen Philanthropinnen und Philanthropen bündeln rund 20 gemeinnützige Organisationen sowie Verbände ab sofort unter dem Motto „PHIL GELD. PHIL GUTES.“ philanthropische Kräfte, um die Bedeutung privaten Engagements für das Gemeinwohl stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Initiative Philanthropie

„Jugend Eine Welt ist Teil der ‚Initiative Philanthropie‘, weil wir überzeugt sind, dass es in Österreich neben uns bekannten Philanthropinnen und Philanthropen sowie Großspenderinnen und Großspendern auch zahlreiche ‚Hidden Champions‘ der Philanthropie gibt, die bereits heute unbeobachtet und uneigennützig im Stillen großzügig fördern, helfen und ermöglichen oder die bereit sind, künftig mit einem Teil ihres Vermögens zusätzliche Verantwortung zu übernehmen“ , erklärt Reinhard Heiserer, Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt. „Mit der Kampagne ‚PHIL GELD. PHIL GUTES.‘ wenden wir uns genau an diese großzügigen Menschen. Zuallererst einmal, um DANKE zu sagen für bereits geleistete und aktuell laufende Unterstützungen für Kinder und Jugendliche in Risikosituationen, für Bildung- und Ausbildungsangebote und für Sozial- und Nothilfeaktivitäten in Ländern des Globalen Südens. Ein gutes Leben für Alle zu ersehen, heißt auch, sich finanziell dafür einzusetzen.“

Wichtiger Impuls für Kultur des Gebens

Als Plattform für Dialog, Vernetzung und Inspiration rund um philanthropisches Geben hat die ‚Initiative Philanthropie‘ das Ziel, die gesellschaftliche Wahrnehmung philanthropischen Engagements zu stärken, neue Formen der Zusammenarbeit zu fördern und zusätzliche private Mittel für gemeinnützige Anliegen zu mobilisieren. Denn gerade angesichts wachsender globaler Herausforderungen und knapper werdender öffentlicher Mittel ist eine starke Zivilgesellschaft unverzichtbar. Die „Initiative Philanthropie“ ist daher ein wichtiger Impuls für eine lebendige Kultur des Gebens in Österreich. „Gerne laden wir interessierte Menschen ein, mit Jugend Eine Welt ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Wege zu finden, philanthropisches Engagement konkret, wirksam und nachhaltig in bessere Lebenschancen für Kinder und Jugendliche in Risikosituationen umzusetzen“, so Heiserer.

Erfahrung und Kompetenz

Jugend Eine Welt ist bereits seit der Gründung vor 29 Jahren geschätzter Partner von Menschen, die ihr philanthropisches Engagement in Ländern des Globalen Südens konkret und wirkungsvoll einsetzen. Großspender, Testamentsspenderinnen, Projektförderer sowie Menschen, die gezielt Mittel für Organisationsentwicklung oder langfristige Programme bereitstellen, vertrauen auf die Erfahrung und internationale Kompetenz von Jugend Eine Welt. So wurden in der Vergangenheit bereits Immobilien, Legate, Bargeld, Wertpapiere, Kunstwerke, Bitcoin oder Goldmünzen von Philanthropen und Philanthropinnen gespendet und investiert.

Wunsch der Philanthropen und Philanthropinnen zählt

Jugend Eine Welt ist in der Lage weltweit Förderwünsche und Ideen von Philanthropen umzusetzen. Als Ermöglicherorganisation ist Jugend Eine Welt Schnittstelle und Kompetenzzentrum zwischen Gebern, Philanthropinnen und ausgewählten, verlässlichen Projektpartnern im Globalen Süden. Sei es bei der Finanzierung eines Stiftungslehrstuhles für traditionelle Medizin oder Philanthropie-Förderung in den Anden, die Errichtung einer Krankenstation in Afrika, die lokale Umsetzung eines Ausbildungsfonds für Facharbeiter in Asien oder das nachhaltige Investment in einen Mikro- und Genossenschaftsfonds für Indigene Völker im Amazonastiefland. Und wenn es seitens der Philanthropen keinen spezifischen Wunsch gibt: Jugend Eine Welt freut sich, zugewendete Mittel nach Bedarf selbständig dort einzusetzen, wo es langfristig Sinn macht und der Zielerreichung der Organisation dient. Eine gestärkte und resilientere Organisation der Zivilgesellschaft ist der zukünftige Dank dafür!

Gemeinsam wirksam werden

Im Mittelpunkt der Arbeit der österreichischen Entwicklungsorganisation stehen primär benachteiligte Kinder und Jugendliche in Afrika, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Osteuropa. Durch Bildung, Ausbildung und soziale Unterstützung erhalten junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen neue Perspektiven. „Philanthropisches Engagement kann dabei entscheidend dazu beitragen, Programme langfristig abzusichern, Innovationen zu ermöglichen und nachhaltige Wirkung zu entfalten“, erklärt Heiserer. „Wir bedanken uns für das große Vertrauen, das uns immer wieder entgegengebracht wird, und freuen uns über den Ausbau bestehender Kooperationen ebenso wie über neue Menschen, die sich an uns wenden, damit wir gemeinsam unsere EINE Welt ein Stück gerechter machen können.“

Von Seiten Jugend Eine Welt stehen ein bewährter Verein für Entwicklungszusammenarbeit, eine gemeinnützige Stiftung und zwei GmbHs für Kooperationen zur Verfügung. „Die Träume engagierter Menschen und unser Know-how eröffnen weltweit Zukunftsaussichten für ein besseres Leben von Kindern und Jugendlichen. Genau dort, wo Armut, Ausgrenzung oder fehlender Zugang zu Bildung Zukunft verhindern, können wir gemeinsam wirksam werden. Ganz so, wie es im Slogan der Kampagne heißt: Phil Geld. Phil Gutes.“ , schließt Heiserer.

Weitere Informationen

www.jugendeinewelt.at/spenden-ist-helfen/philanthropie-hilft

www.philgutes.at

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!