In memoriam Elfie Semotan - "Erlebnis Österreich": Von Bäumen und Menschen: Elfie Semotan

Eisenstadt (OTS) -

Elfie Semotan verstarb vorigen Samstag, dem 6. Juni 2026, im 85. Lebensjahr überraschend beim Schwimmen im Freibad Jennersdorf. Die Region um Jennersdorf mit dem Haus in Grieselstein und vielen Freundinnen und Freunden wurde immer mehr Lebensmittelpunkt. ORF Burgenland Chefredakteur Walter Schneeberger hat sie 2024 einige Monate lang filmisch begleitet.

Starfotografin Elfie Semotan und ihre künstlerische Arbeit im südlichsten Burgenland stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Berühmt wurde sie für ihre Portraits und Werbekampagnen, weniger bekannt sind ihre inszenierten Fotos im Wald: Transparente Stoffe umschlingen Bäume, bekleidete Puppen stehen im Gebüsch, bunte Plastikfolien setzen Akzente - Semotans ästhetische Statements zum Klimawandel und zur Bedeutung des Waldes.

Elfie Semotan gehörte zu den bedeutendsten österreichischen Fotokünstlerinnen. Nach Jahren als Model wechselte sie Anfang der 1970er Jahre zur Fotografie. Legendär sind unter anderem ihre Auftragsarbeiten für die größten Mode- und Lifestyle-Magazine der Welt mit Supermodels und Schauspielstars sowie Werbe-Arbeiten, nicht nur für Unterwäsche und Mineralwasser.

Viele Jahre war das Haus im Jennersdorfer Ortsteil Grieselstein neben New York und Wien temporärer Wohnsitz von Elfie Semotan. Sie hat hier mit ihrer Familie, hart an den Grenzen zur Steiermark, Ungarn und Slowenien bis zuletzt gelebt und gearbeitet.

Gestaltung: Walter Schneeberger

Kamera: Max Pehm

Schnitt: Christian Steiner