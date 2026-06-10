Neue Park&Ride-Anlage „Gewerbepark“ beim Bahnhof Wulkaprodersdorf nimmt Betrieb auf

Wulkaprodersdorf (OTS) -

Mit 18. Juni 2026 nimmt die Raaberbahn AG die neue Park&Ride-Anlage „Gewerbepark“ beim Bahnhof Wulkaprodersdorf offiziell Betrieb auf. Unseren Fahrgästen stehen damit rund 200 zusätzliche moderne Stellplätze zur Verfügung, darunter auch Parkplätze mit E-Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Gleichzeitig wird der neue, 78 Meter lange barrierefreie Personentunnel geöffnet, der die Park&Ride-Anlage direkt mit den Bahnsteigen und dem Bahnhofsgebäude verbindet. Die neue Anlage ist ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Modernisierung des Bahnhofs Wulkaprodersdorf und ergänzt die derzeitige Park&Ride-Anlage. Die Zufahrt zur neuen Park&Ride-Anlage „Gewerbepark“ erfolgt über die B50.

Mehr Komfort für Pendler:innen

Die neue Park&Ride-Anlage „Gewerbepark“ erweitert die bestehende Infrastruktur am Bahnhof Wulkaprodersdorf und schafft zusätzliche Kapazitäten für unsere Fahrgäste. Über den neu errichteten, barrierefreien Personentunnel gelangen unsere Fahrgäste direkt von der Park&Ride-Anlage zu den Bahnsteigen und zum Bahnhofsgebäude. Gemeinsam mit den neuen zusätzlichen Fahrradabstellplätzen und den Busbuchten verbessert die Anlage die Erreichbarkeit des öffentlichen Verkehrs und sorgt für kürzere Wege beim Umstieg auf die Bahn.

„Mit der Inbetriebnahme der neuen Park&Ride-Anlage „Gewerbepark“ erreichen wir einen wichtigen Meilenstein durch die Modernisierung des Bahnhofs Wulkaprodersdorf. Die zusätzlichen Stellplätze erleichtern den Umstieg auf die Bahn und machen den öffentlichen Verkehr für viele Pendler:innen noch attraktiver. Damit schaffen wir eine moderne Infrastruktur, die den Anforderungen einer wachsenden Region gerecht wird“, erklärt Peter Medlitsch, operativer Leiter der Zweigniederlassung Wulkaprodersdorf.

Das Gesamtprojekt wird durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, das Land Burgenland sowie die Raaberbahn AG finanziert. Die offizielle Eröffnungsfeier des modernisierten Bahnhofs Wulkaprodersdorf mit einem Festakt findet voraussichtlich im Herbst 2026 statt.