„Rundumadum“ geht in die zweite Staffel: R9 schickt Zuseher*innen erneut auf Entdeckungsreise durch Österreich

Wien (OTS) -

Nach der erfolgreichen ersten Staffel geht das R9-Format „Rundumadum“ in die zweite Runde: Ab 11. Juni 2026 nimmt die Roadtrip-Dokumentation das Publikum wieder mit auf eine unterhaltsame und informative Reise quer durch Österreich. In drei neuen Folgen entdecken die Hosts Miriam Winter und Stefan Joham regionale Besonderheiten und Traditionen aller neun Bundesländern – mit Neugier, Humor und jeder Menge Aktivität.

Das Format verbindet Information und Unterhaltung mit authentischen Begegnungen und zeigt Österreich aus einer modernen, lebensfrohen Perspektive. Ob beim Kochen, Wandern, Musizieren oder bei sportlichen Herausforderungen – im Mittelpunkt steht das unmittelbare Erleben der Regionen und ihrer Menschen.

Besonderes Merkmal von „Rundumadum“ ist die Verbindung von klassischem Fernsehen mit digitaler Kommunikation: Inhalte aus der Sendung werden auch über die reichweitenstarken Social-Media-Kanäle der beiden Protagonist*innen kommuniziert und schaffen so einen Brückenschlag zwischen linearem TV und digitaler Community.

Die zweite Staffel umfasst drei Episoden à 27 Minuten und führt durch alle neun Bundesländer – von Naturerlebnissen über regionale Traditionen bis hin zu kulinarischen Entdeckungen ist alles dabei.

„Es ist unglaublich, wie schön und vielfältig so ein kleines Land wie Österreich sein kann. In der zweiten Staffel ‚Rundumadum‘ habe ich nicht nur gelernt, wie und warum man jodelt, wie ich meinen eigenen Spargel steche und woher die Marillen kommen, sondern auch wie hart es ist auf einen Maibaum zu kraxeln und auf Wasserski am Wörthersee zu stehen“, beschreibt die Protagonistin Miriam Winter die Vielfalt des Formats.

Auch Protagonist Stefan Joham ist von der zweiten Staffel begeistert: „Besonders fasziniert hat mich die Landschaft im Bregenzerwald. Aber auch als Kellner in Wien in diese Kultur einzutauchen, war für mich wie ein kleiner Kindheitstraum. Das Lustigste war wahrscheinlich das Skifahren auf der Wiese, und gleichzeitig werde ich die Tage am Bauernhof in Tirol nie vergessen. Genau solche Momente machen die Sendung aus, weil man eine Vielfalt an Erfahrungen sammelt, die man dann mit einem großen Publikum teilen kann.“

Die drei Sendungen im Überblick:

Folge 1 | 11. Juni 2026

Der Auftakt führt an den Wörthersee in Kärnten, wo Miriam Winter das Wasserskifahren ausprobiert. Stefan Joham erlebt nostalgischen Bahnzauber bei einer Dampflokfahrt durch den Bregenzerwald in Vorarlberg, bevor Miriam in Niederösterreich die Marillenblüte in der Wachau entdeckt.

Folge 2 | 18. Juni 2026

In Tirol verbringt Stefan einen Tag am Bauernhof in Navis und taucht hautnah ins Landleben ein. Miriam begleitet in Salzburg das traditionelle Maibaumaufstellen, während Stefan in Wien hinter die Kulissen eines klassischen Innenstadt-Kaffeehauses blickt und selbst als Kellner im Einsatz ist.

Folge 3 | 25. Juni 2026

Zum Staffelfinale wird es klangvoll, sportlich und genussvoll: Miriam besucht einen Jodelworkshop in Admont in der Steiermark, Stefan wagt sich im Burgenland ans Grasskifahren in Rettenbach und in Oberösterreich macht sich Miriam erstmals ans Spargelstechen in Rufling.

Erstausstrahlungen:

· Donnerstag, 11. Juni 2026, 21:30 Uhr

· Donnerstag, 18. Juni 2026, 21:30 Uhr

· Donnerstag, 25. Juni 2026, 21:30 Uhr

Wiederholungen jeweils Mittwochs um 16 Uhr + 18 Uhr

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