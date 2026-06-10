FIFA: Fussball WM Public Viewing im Capitano in 1060 Wien

Wien (OTS) -

Das Capitano - Bar di Rossi in 1060 Wien Gumpendorfer Straße 5 überträgt alle WM Spiele auf der großen Videowall, welche zu europäischen Zeiten möglich sind.

Sonderöffnungszeiten bei den Österreich Matches wie am Montag, den 22. Juni ab 18 Uhr oder auch am Sonntag, den 14. Juni für die Deutschland und Niederlande Spiele ab 18 Uhr.

Genießen Sie die Matches auf unserer großen Videowall mit Freunden bei kühlen Getränken wie unserem frischen Bier vom Fass oder unseren speziellen italienischen Spritz Angeboten. Unser Speiseangebot lässt die Spannung in den Spielen besser überstehen.

Natürlich bei freien Eintritt!

Details und Reservierungen unter www.capitano-rossi.com oder unter +43 664 6152365.