  • 10.06.2026, 11:01:34
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SP-Neumayer: „Wien zeigt jeden Tag, wie sozialdemokratische Politik wirkt.“

Ein Jahr Aufschwungskoalition: Rot-pinke Stadtregierung sichert durch Investitionen in Zukunftsbranchen und soziale Infrastruktur gute Zukunft für alle Wiener:innen

Wien (OTS) - 

Mit dem klaren Ziel, Wien auch in herausfordernden Zeiten auf Kurs zu halten und die Zukunft der Stadt aktiv zu gestalten, hat die rot-pinke Wiener Stadtregierung vor einem Jahr ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt und kann bereits nach dem ersten Jahr eine starke Bilanz vorweisen. „Wien zeigt jeden Tag, wie sozialdemokratische Politik wirkt. Dass unsere Stadt krisenfest bleibt, wirtschaftlich wächst und gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt stärkt, ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis konsequenter Investitionen in die Zukunft und einer Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt“, betont SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA. „In Wien setzen wir konsequent auf Zusammenhalt und Investitionen für die Wienerinnen und Wiener: Am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft, bei Gesundheit und Pflege, bei Bildung, Wohnen und Klimaschutz. Das zeigt sich etwa beim Ausbau des Gemeindebaus, zusätzlichen Wohnangeboten für Studierende und Lehrlinge, Investitionen in Gesundheitszentren sowie der gezielten Förderung von Innovation und Forschung. Wirtschaftlicher Fortschritt und soziale Sicherheit gehen in Wien Hand in Hand.“***

„Die Menschen erwarteten sich zu Recht eine Politik, die ihre Sorgen ernst nimmt und Antworten liefert“, so Neumayer. Genau dafür stehe die Wiener Sozialdemokratie und diese Stadtregierung: zuhören, handeln und investieren. Die erfolgreiche Politik lässt sich schwarz auf weiß auch an den Wachstumszahlen für Wien ablesen: Mit einem Wirtschaftswachstum von mehr als einem Prozent lag Wien vergangenes Jahr im österreichischen Spitzenfeld. Auch für 2026 wird Wien ein überdurchschnittliches Wachstum prognostiziert. „Das liegt daran, dass wir konsequent in Zukunftsbranchen wie Life Sciences investieren, Innovation und Forschung fördern, die Tourismusbranche unterstützen und somit die Arbeitsplätze von morgen sichern. Gleichzeitig konsolidieren wir mit Maß und Ziel – vorausschauend, verantwortungsvoll und mit hoher Qualität in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Denn unser Anspruch ist klar: Wien soll auch in Zukunft unter den lebenswertesten Städten der Welt bleiben“, betont der SPÖ Wien-Landesparteisekretär.

„Die Herausforderungen unserer Zeit verändern sich schnell. Umso wichtiger ist eine Stadtregierung, die gestaltet statt verwaltet. Bereits 41 Prozent des Regierungsprogramms sind nach einem Jahr umgesetzt oder in Umsetzung. Damit hat das Regierungsteam von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig bereits im ersten Jahr viele wichtige Maßnahmen gesetzt und wird diesen Weg konsequent fortsetzen. Wien schafft Zukunft, die bleibt.“, so Neumayer abschließend. (Schluss)

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