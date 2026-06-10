WIENerLEBEN: Veranstaltungs-Highlights im Juli 2026

Wien (OTS) -

Ob Markt, Grätzl oder Shoppingcenter: Wiens Betriebe machen Einkaufen zum Erlebnis – mit persönlicher Beratung, regionalem Angebot und Aktionen, die Menschen ins Gespräch bringen. Im Juli laden die Wiener Einkaufsgrätzln wieder zu abwechslungsreichen Veranstaltungen ein – von saisonalen Events bis zu Genuss- und Mitmachformaten.

11.06.-19.07. Public Viewing zur Fußball-WM in Wien

Wer die Jahrhundert-WM mit österreichischer Beteiligung nicht zuhause verfolgen will, kann dies in vielen Wiener Lokalen und Gastgärten tun. Alle Infos unter www.wm-publicviewing.wien



1. Bezirk

03.07. Piratenfest zum Ferienstart in der Wollzeile

Von 9:30 bis 15 Uhr findet das bunte Piratenfest statt. Mehrere Lese-Konzerte der „Donaupiraten“ aus ASAGAN, Bastelstationen und Mitmach-Aktionen zum Ferienstart gibt es am Dr.-Karl-Lueger-Platz. Bei der Stempel-Jagd durch die Geschäfte der Wollzeile gibt es reichlich gefüllte Schatzkisten zu gewinnen.

5. Bezirk

Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz der IG Kaufleute Wien-Margareten hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an Lebensmitteln: Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Brot aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und Fisch in Bio-Qualität sowie Käse aus Vorarlberg und Tirol. Die Termine im Juli: 02.07. + 09.07. + 16.07. + 23.07. + 30.07.

03.07. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz zwischen 9 und 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt der IG Kaufleute Wien-Margareten bietet für jeden etwas: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes.

8. Bezirk

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt - mit Bio-Eck. Die Termine im Juli: 03.07. + 10.07. + 17.07. + 24.07. + 31.07.

9. Bezirk

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Die Termine im Juli: 02.07. + 09.07. + 16.07. + 23.07. + 30.07.

21. Bezirk

09.07. + 23.07. Afterwork am Schlingermarkt

Jeden zweiten Donnerstag im Juni und Juli wird der Schlingermarkt in Floridsdorf zwischen 17 und 20 Uhr zum Afterwork-Treffpunkt im Grätzl mit Musik von DJ Dorian Pearce und Kulinarik der lokalen Marktstände – einfach vorbeikommen. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen Betrieben am Schlingermarkt, dem Kulturverein Leiwand und der Bezirksvorstehung Floridsdorf.

23. Bezirk

Liesinger Markt

Am Liesinger Platz bieten rund 15 Marktstände jeden Freitag von 8 bis 17 Uhr eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Bäckerei- und Milchprodukte sowie Fleisch- und Fisch-Spezialitäten. Ebenso finden sich Imkereiprodukte, Weine und Antipasti sowie Blumen. Zahlreiche Lebensmittel sind aus ökologischer Landwirtschaft. Die Termine im Juli: 03.07. + 10.07. + 17.07. + 24.07. + 31.07.

Bauernmarkt in Mauer

Jeden Freitag findet am Maurer Hauptplatz von 8 bis 16 Uhr ein Bauernmarkt statt. Es gibt Spezialitäten wie Fleisch, Wurst, Fisch, Obst, Gemüse, Käse, Oliven, Olivenöl, Knoblauchpaste, Speck, Brot, Müsli, Essig, Kakao, Fruchtsäfte, Seccos, Spritzer, Schnäpse, Marmeladen - und noch vieles mehr. Die Termine im Juli: 03.07. + 10.07. + 17.07. + 24.07. + 31.07.

Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos unter wienerleben.wko.at