Philanthropie als Kraft für eine gerechtere Welt

Wien (OTS) -

Klimawandel, soziale Ungleichheit, Energiekrise: Die Welt steht vor enormen Herausforderungen – und öffentliche Mittel allein reichen längst nicht aus, um ihnen zu begegnen. CARE Österreich setzt daher auch auf philanthropische Partnerschaften, die rasche, flexible und nachhaltige Hilfe ermöglichen. CARE Österreich ist Teil der neuen Initiative Philanthropie „ Phil Geld. Phil Gutes“ , in der sich heimische Philanthrop:innen gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen und Verbänden engagieren.

Philanthropie – wörtlich „Menschenliebe“ – meint freiwilliges, verantwortungsvolles und oft strategisch ausgerichtetes Engagement für die Gesellschaft. Menschen mit größeren finanziellen Möglichkeiten können dabei besonders viel bewegen. Gleichzeitig wird die Arbeit von CARE Österreich in hohem Maße von der Vielzahl kleiner und mittlerer Spenden aus der Bevölkerung getragen – beides zusammen macht den Unterschied.

Hilfe im Gazastreifen dank Unterstützerin aus Salzburg

Wie wirksam philanthropisches Engagement sein kann, zeigt ein konkretes Beispiel: Dank der großzügigen Unterstützung einer Privatperson aus Salzburg konnte der noch fehlende Finanzbedarf für ein Nothilfeprojekt von CARE im Gazastreifen vollständig gedeckt werden. Familien in Notunterkünften erhalten nun sauberes Wasser, Hilfsgüter wie Hygieneprodukte, Zelte, Decken, Matratzen und Kochgeschirr.

„Gerade dort, wo rasches und flexibles Handeln gefragt ist, macht privates Engagement den entscheidenden Unterschied. CARE Österreich vermittelt zwischen Menschen, die helfen möchten, und jenen, die dringend Unterstützung benötigen. Gute Lösungen entstehen im Miteinander“, sagt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin CARE Österreich.

Mit CARE Österreich gegen Armut und Not

Partner:innen von CARE Österreich können gezielt Projekte mit einem besonderen Fokus auf weltweite Nothilfe, Armutsbekämpfung und die Stärkung von Frauen und Mädchen fördern: „Wir wollen positive und dauerhafte Veränderungen weit über unser eigentliches Geschäft hinaus bewirken. Und CARE Österreich ist die Hilfsorganisation, die zu hundert Prozent unser Vertrauen hat“, sagt Fabian Kaufmann, Managing Director von CC Real und langjähriger Unterstützer der Arbeit von CARE Österreich.

CARE verbindet jahrzehntelange lokale Verankerung mit rascher Hilfeleistung in Krisen – und schafft gleichzeitig langfristige Perspektiven, die strukturelle Ursachen von Armut und Ungleichheit adressieren. Dabei werden kontinuierlich neue Ansätze erprobt, aus der Praxis gelernt und skaliert, was funktioniert – immer unter strengen externen Prüfungen und mit dem Spendengütesiegel als Qualitätsnachweis für den transparenten Umgang mit anvertrauten Mitteln.

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Philanthropie | CARE Österreich

Phil Geld. Phil Gutes