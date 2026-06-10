Wiener Landtagspräsident besucht Südafrika: Bildungspartnerschaft und Austausch auf höchster Ebene

Wien (OTS) -

Der Erste Wiener Landtagspräsident Christian Meidlinger reiste anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Masibambane College in den Norden Südafrikas, in die Provinz Gauteng. Die Schule im Township Orange Farm, nahe Johannesburg, wurde zwischen 1996 und 2007 mit Unterstützung der Stadt Wien errichtet und ausgebaut. Heute besuchen mehr als 1.200 Kinder und Jugendliche die Bildungseinrichtung – von der Volksschule bis zur Matura.

„Die Stadt Wien ist sehr stolz, dass durch dieses Schulprojekt so vielen Kindern und ihren Familien Hoffnung und die Chance auf ein besseres Leben gegeben werden konnte. Mein Dank gilt der NGO ‚Education Africa‘, die das Projekt von Anfang an begleitet hat, sowie den vielen privaten Vereinen und Sponsoren, die den erfolgreichen Fortbestand sichern“, betonte Präsident Meidlinger im Rahmen der Jubiläumsfeier.

Ziel der Klimaneutralität beeindruckt

Neben der Teilnahme an den Feierlichkeiten nutzte Meidlinger die Reise für zahlreiche hochrangige Gespräche in Johannesburg, der Wirtschaftsmetropole Afrikas. Im Mittelpunkt stand der Austausch mit Panyaza Lesufi, dem Landeshauptmann der Provinz Gauteng, der großes Interesse an Wiens dualem Ausbildungssystem zeigte. Begleitet wurde das Treffen von der österreichischen Botschafterin Romana Königsbrun und der stellvertretenden Wirtschaftsdelegierten Sabrina Fuchs.

Die Landtagspräsidentin von Gauteng, Morakane Mosupyoe, zeigte sich beeindruckt vom Wiener Ziel der Klimaneutralität bis 2040 und möchte den inhaltlichen Austausch dazu intensivieren. Zudem führte sie Meidlinger durch das historische Provinzparlament.

Wiener Abfallwirtschaft als Vorbild

Der Bürgermeister von Johannesburg, Dada Morero, bekundete besonderes Interesse an der Wiener Abfallwirtschaft und Müllverbrennung: „Wir können viel von Wien lernen!“. Eine Besichtigung der Wiener Best-Practice-Modelle wurde in Aussicht gestellt.

Ein weiteres Highlight war der Austausch mit dem internationalen Sekretär des südafrikanischen Gewerkschaftsdachverbands COSATU zu Arbeitnehmerrechten.

Das von der österreichischen Botschaft in Pretoria organisierte Programm umfasste zudem Besuche in zwei Vorschulen in den Townships Diepsloot und Orange Farm, die von Education Africa unterstützt werden. Meidlinger zeigte sich tief beeindruckt von der Arbeit der Pädagog*innen, die auch mit Unterstützung des Wiener Vereins ,Friends of Education Africa in Vienna‘ ausgebildet werden.

Hintergrund:

Südafrika ist Österreichs wichtigster Handelspartner in Afrika. Nach dem Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Juli 2025 hat sich die Zusammenarbeit weiter intensiviert. Mit dem Besuch von Landtagspräsident Meidlinger wurde das positive Momentum auch auf Landes- und Stadtebene genutzt. Südafrika, mit rund 65 Millionen Einwohner*innen und neun Provinzen, bleibt trotz großer Herausforderungen wie Arbeitslosigkeit und Infrastrukturdefiziten ein Wirtschaftsmotor des Kontinents. Bildung und duale Berufsausbildung – wie sie in Wien erfolgreich praktiziert werden – gelten als Schlüssel für die Zukunft.