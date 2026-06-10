FPÖ-Antauer/FPÖ-Murlasits: „Echte Kurskorrektur für St. Pölten nur mit der FPÖ“

Sankt Pölten (OTS) -

„Dieses ökomarxistische Experiment ist seit über 100 Tagen eine politische Geisterfahrt. Es gab die Option auf einen rot-weiß-roten Kurswechsel, der Wähler hat im Jänner 2026 das Fundament gelegt, letztlich hat sich die SPÖ für den Regenbogenzirkus entschieden und den billigsten Partner an Land gezogen“, sagte FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits am Mittwoch im Rahmen der Pressekonferenz „100 Tage Rot-Grün in St. Pölten“ mit FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer und hob fünf Punkte aus dem Positionspapier der damaligen FPÖ-SPÖ-Regierungsverhandlungen hervor.

„Wir wollten Autofahrer mit anderen Verkehrsteilnehmern gleichstellen und die Parkplatznot in der Innenstadt beenden, eine Sicherheitsoffensive am und rund um den Bahnhof, ein Bettelverbot in der Innenstadt, direkte Demokratie und einen Österreicher-Bonus im sozialen Wohnbau. Die SPÖ hat sich leider dagegen entschieden“, so Murlasits und fügte an: „Wir wollten St. Pölten ernsthaft nach vorne bringen und eine echte Kurskorrektur für die St. Pöltner Bevölkerung, die SPÖ indes nicht.“

FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer: „Wir Freiheitliche haben davor gewarnt, dass diese politische Richtung am Wunsch der Bevölkerung vorbeigehen wird. St. Pölten erlebt einen klaren Linksruck. Der einzige positive Aspekt dieser Koalition: Die Grünen in St. Pölten haben sich politisch selbst aufgelöst. Der Linksruck hat einen Namen: Vizebürgermeister Michael Kögl.“ Der Pride-Monat werde von Kögl zelebriert, der Umgang mit der Opposition sei bedenklich. „Es werden keine Dringlichkeitsanträge der Opposition zugelassen, es gibt keine Handschlagqualität. Nur Bürgermeister Stadler bleibt für uns Freiheitliche als Ansprechpartner“, erklärte Antauer, der auch die fehlenden Förderrichtlinien kritisierte.

Von den Grünen sei nichts mehr zu sehen, selbst die Fällung der Linden in der Heidenheimer Straße, ein ehemaliges grünes Kernthema, sei der Ökopartei egal. „Es kümmert Heimerl-Lessnik nicht mehr, wofür er vor der Wahl eingetreten ist, wenn die neue Position nach der Wahl viel lukrativer ist“, führte Antauer aus. „Ausgerechnet die SPÖ und die Grünen, die ständig von Transparenz reden, versagen der Bevölkerung den Livestream der Gemeinderatssitzung. Die Gründe: Einmal Denkmalschutz, dann architektonische Ursachen. Die SPÖ hat entschieden: Der Bürger muss draußen bleiben“, so Antauer.

Der Jugendgemeinderat käme aus der links-linken Kögl-Partie, diene nur den Anliegen des eigenen politischen Spektrums. „Jugendliche mit anderen Sorgen werden nicht ernst genommen. Wer Angst vor ausufernder Zuwanderung und Gewalt hat, wird lächerlich gemacht, statt gehört. Die Sorgen dieser Jugendlichen sind aber real – von 8.000 neuen St. Pöltnern seit 2012 waren rund 7.000 Ausländer, seit 2015 kamen über 2.000 Syrer, Afghanen und Iraker nach St. Pölten“, so Antauer. Die FPÖ verwies dabei auch auf den grauenhaften Übergriff eines Afghanen im Mai, der seiner Partnerin eine Brustwarze abschneiden hatte wollen.

„Doch die Propagandaorgel des Bürgermeisters spielt eine andere Melodie. ‚St. Pölten Konkret‘ ist längst zur Parteizeitung des Bürgermeisters geworden“, stellte Antauer klar und blickte noch kurz auf die Schulden der Stadt: „Der Rechnungsabschluss 2025 wird als Erfolg verkauft. Dabei wurden Investitionen um 8,3 Mio. Euro nicht getätigt, die Stadt hat 4,2 Mio. Euro aus einem Grundstücksverkauf sowie 7,7 Millionen Überschuss aus Kanal, Wasser und Müll lukriert und dennoch steigen die Schulden um rund 8 Mio. Euro und die Haftungen um rund 20 Mio. Euro. Jeder St. Pöltner hat rund 3.000 Euro Schulden“, erläuterte Antauer.

„Echte Veränderung hätte es nur mit der FPÖ in der Regierung gegeben: Leistbarer Wohnraum für Österreicher, mehr Sicherheit, eine belebte Innenstadt samt Parkplätzen, einen Gebührenstopp und eine Nulllohnrunde für Politiker. Viele SPÖ-Gemeinderäte hätten diese Zusammenarbeit gern gesehen, schütteln beim Namen Kögl den Kopf. Es wäre für St. Pölten der ehrlichere, bessere Weg gewesen. Wir als FPÖ bleiben dabei: Wir haben das Ohr weiterhin am Puls der St. Pöltner Bevölkerung.“