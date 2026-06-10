Letzte Chance für Schulklassen: Anmeldung zur Generalprobe von „CARMEN“ endet am 15. Juni

Wien (OTS) -

Der Countdown läuft: Nur noch bis Montag, 15. Juni 2026, können sich Schulklassen mit ihren Lehrpersonen aus ganz Österreich für den kostenlosen Besuch der Generalprobe von Georges Bizets „CARMEN“ beim Wiener Opernsommer anmelden. Bisher haben sich bereits knapp 1.000 Schüler und Schülerinnen registriert. Die Generalprobe findet am 29. Juni 2026 in der Opernarena am Heumarkt statt und bietet damit eine besondere Gelegenheit, Wien-Wochen oder den Schulausflug mit einem außergewöhnlichen Kulturerlebnis abzurunden.

Bereits in den vergangenen Wochen waren Musikvermittler:innen des Wiener Opernsommers mit Workshops in Schulklassen unterwegs, zudem fanden erste Probenbesuche statt. Nun steht das große Finale des Schulprogramms bevor: der exklusive Besuch der Generalprobe.

Vor Beginn der Aufführung erhalten die Schüler:innen bei einer moderierten Einführung spannende Einblicke in die Entstehung der Produktion. Intendant und Dirigent Joji Hattori, Choreografin Jessica Wurzer und Bühnenbildner Manfred Waba sprechen über ihre Arbeit hinter den Kulissen, bevor die Schüler:innen die komplette Generalprobe von „CARMEN“ erleben.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Plätze werden nach dem Prinzip „First come, first served“ vergeben.

ANMELDUNG ZUR GENERALPROBE VON „CARMEN“

Termin: 29. Juni 2026 (Ersatztermin bei Schlechtwetter: 30. Juni 2026)

Anmeldeschluss: Montag, 15. Juni 2026

18:15 Uhr Einlass

19:00 Uhr Beginn der moderierten Einführung (Dauer ca. 20 Minuten)

19:45 Uhr Beginn der Oper

Fragen und Anmeldungen:

[email protected]

3. Wiener Opernsommer - Georges Bizet ‘Carmen’

PREMIERE: Mittwoch, 01.07.2026

Beginn: 19:45 Uhr

Einlass: ab 18:00 Uhr

Ende: 23:00 Uhr

Am Heumarkt

Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Tickets auf www.opernsommer.at - jetzt Bestplätze sichern!

WEITERE VORSTELLUNGEN:

Fr 03.07.2026 |Sa 04.07.2026 | Di 07.07.2025 | Mi 08.07.2026 | Do 09.07.2026 | Fr 10.07.2026 | Sa 11.07.2026 | Mi 15.07.2026 | Do 16.07.2026 | Fr 17.07.2026 | Sa 18.07.2026