  • 10.06.2026, 10:46:22
  • /
  • OTS0083

Letzte Chance für Schulklassen: Anmeldung zur Generalprobe von „CARMEN“ endet am 15. Juni

Kostenloses Opernerlebnis für Schüler:innen beim Wiener Opernsommer 2026

Schulklassen bei den Proben
Wien (OTS) - 

Der Countdown läuft: Nur noch bis Montag, 15. Juni 2026, können sich Schulklassen mit ihren Lehrpersonen aus ganz Österreich für den kostenlosen Besuch der Generalprobe von Georges Bizets „CARMEN“ beim Wiener Opernsommer anmelden. Bisher haben sich bereits knapp 1.000 Schüler und Schülerinnen registriert. Die Generalprobe findet am 29. Juni 2026 in der Opernarena am Heumarkt statt und bietet damit eine besondere Gelegenheit, Wien-Wochen oder den Schulausflug mit einem außergewöhnlichen Kulturerlebnis abzurunden.

Bereits in den vergangenen Wochen waren Musikvermittler:innen des Wiener Opernsommers mit Workshops in Schulklassen unterwegs, zudem fanden erste Probenbesuche statt. Nun steht das große Finale des Schulprogramms bevor: der exklusive Besuch der Generalprobe.

Vor Beginn der Aufführung erhalten die Schüler:innen bei einer moderierten Einführung spannende Einblicke in die Entstehung der Produktion. Intendant und Dirigent Joji Hattori, Choreografin Jessica Wurzer und Bühnenbildner Manfred Waba sprechen über ihre Arbeit hinter den Kulissen, bevor die Schüler:innen die komplette Generalprobe von „CARMEN“ erleben.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Plätze werden nach dem Prinzip „First come, first served“ vergeben.

ANMELDUNG ZUR GENERALPROBE VON „CARMEN“
Termin: 29. Juni 2026 (Ersatztermin bei Schlechtwetter: 30. Juni 2026)
Anmeldeschluss: Montag, 15. Juni 2026

18:15 Uhr Einlass

19:00 Uhr Beginn der moderierten Einführung (Dauer ca. 20 Minuten)

19:45 Uhr Beginn der Oper

Fragen und Anmeldungen:
[email protected]

3. Wiener Opernsommer - Georges Bizet ‘Carmen’

PREMIERE: Mittwoch, 01.07.2026
Beginn: 19:45 Uhr
Einlass: ab 18:00 Uhr
Ende: 23:00 Uhr

Am Heumarkt
Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Tickets auf www.opernsommer.at - jetzt Bestplätze sichern!

WEITERE VORSTELLUNGEN:
Fr 03.07.2026 |Sa 04.07.2026 | Di 07.07.2025 | Mi 08.07.2026 | Do 09.07.2026 | Fr 10.07.2026 | Sa 11.07.2026 | Mi 15.07.2026 | Do 16.07.2026 | Fr 17.07.2026 | Sa 18.07.2026

Rückfragen & Kontakt

WOS Kulturbetrieb GmbH
Christian Martinek, MA
Telefon: 06643416036
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.opernsommer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | Z18

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Schulklassen bei den Proben [Bild, 268.26KB]
Vorschau Bild von Die Opernarena am Heumarkt [Bild, 1.34MB]
Vorschau Bild von Die Opernarena am Heumarkt [Bild, 1.29MB]

MAGMAG Events GmbH

Rückfragen & Kontakt

WOS Kulturbetrieb GmbH
Christian Martinek, MA
Telefon: 06643416036
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.opernsommer.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright