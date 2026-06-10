NOVOMATIC schreibt Markengeschichte: Weltweit erstes Gaming-Technologieunternehmen mit ISO 20671-Zertifizierung als „Certified Brand"

Gumpoldskirchen (OTS) -

Die Marke NOVOMATIC wurde erfolgreich nach der internationalen Norm ISO 20671 „Brand Evaluation – Principles and Fundamentals“ zertifiziert und mit dem „Certified Brand“-Gütesiegel ausgezeichnet. Damit ist NOVOMATIC der erste Gaming-Technologiekonzern weltweit, dessen Marke auf Basis dieses international standardisierten Bewertungsmodells umfassend bestätigt wurde.

Der Evaluierungsprozess basiert auf einem strukturierten und transparenten Prüfverfahren, das Markenstärke und langfristige Entwicklungsperspektiven bewertet. Analysiert wurden dabei auf Basis der ISO-Normen zentrale Aspekte der Unternehmens- und Markenführung der NOVOMATIC AG in Österreich: Innovationskraft, Qualitätsanspruch, Serviceorientierung, Marktperformance sowie die Markenwirkung auf Kunden, Partner und Stakeholder – von Markenschutz und Trendanalysen bis hin zu transparenten Reporting- und Steuerungsprozessen.

„Unsere Brand steht für klare Standards und höchste Qualität“, betont Stefan Krenn, Vorstand der NOVOMATIC AG. „Als erstes Gaming-Technologieunternehmen weltweit mit einer nach ISO 20671 zertifizierten Marke setzen wir einen neuen Maßstab für zukunftsorientierte Markenführung und bekräftigen unseren Anspruch, die Gaming-Industrie als international führender Technologie- und Markenkonzern aktiv voranzutreiben.“

Überreicht wurde das Zertifikat im Rahmen des Internationalen NOVOMATIC Marketing & Communications Summit, der dieses Jahr bei der Tochtergesellschaft LÖWEN ENTERTAINMENT in Bingen, Deutschland, stattfand. Die Veranstaltung brachte Marketing- und Kommunikationsexperten aus über 30 Ländern zusammen und bot den passenden Rahmen für die Würdigung dieses Meilensteins in der Markenentwicklung des Unternehmens.