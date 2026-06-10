Formel 1 live im ORF: Geht Antonelli-Siegeszug in Barcelona weiter?

Wien (OTS) -

Fünf Rennen dauert die Siegesserie von Kimi Antonelli bereits an, schafft er beim GP von Katalonien in Barcelona den sechsten Streich? Mit ORF 1 und ORF ON sind die Motorsportfans vom 12. bis 14. Juni 2026 live bei allen Trainings und beim Rennen mit dabei. Wie schon in Monaco an der Seite von Ernst Hausleitner: Thomas Preining und Robert Lechner, Alexander Wurz bestreitet die 24 Stunden von Le Mans und muss passen. Die Interviews holt einmal mehr Alina Eberstaller ein. Am Rennsonntag zeigt ORF SPORT + ab 8.35 Uhr zusätzlich wieder die Rennen aus F3, F2 und Porsche Supercup. Lukas Osztovics und Bianca Steiner kommentieren.

Der GP-Fahrplan in ORF 1 und auf ORF ON:

Freitag, 12. Juni

13.20 Uhr: Erstes Training

16.50 Uhr: Zweites Training

Samstag, 13. Juni

12.20 Uhr: Drittes Training

15.40 Uhr: F1 News

15.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 14. Juni

8.35 Uhr: F3 Feature Race (OSP)

10.05 Uhr: Porsche Supercup (OSP)

11.20 Uhr: F2 Feature Race (OSP)

13.40 Uhr: F1 News

14.25 Uhr: GP von Katalonien

Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON

sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.