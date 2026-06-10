- 10.06.2026, 10:33:02
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Formel 1 live im ORF: Geht Antonelli-Siegeszug in Barcelona weiter?
Großer Preis von Barcelona-Katalonien 2026 von 12. bis 14. Juni in ORF 1 und auf ORF ON
Fünf Rennen dauert die Siegesserie von Kimi Antonelli bereits an, schafft er beim GP von Katalonien in Barcelona den sechsten Streich? Mit ORF 1 und ORF ON sind die Motorsportfans vom 12. bis 14. Juni 2026 live bei allen Trainings und beim Rennen mit dabei. Wie schon in Monaco an der Seite von Ernst Hausleitner: Thomas Preining und Robert Lechner, Alexander Wurz bestreitet die 24 Stunden von Le Mans und muss passen. Die Interviews holt einmal mehr Alina Eberstaller ein. Am Rennsonntag zeigt ORF SPORT + ab 8.35 Uhr zusätzlich wieder die Rennen aus F3, F2 und Porsche Supercup. Lukas Osztovics und Bianca Steiner kommentieren.
Der GP-Fahrplan in ORF 1 und auf ORF ON:
Freitag, 12. Juni
13.20 Uhr: Erstes Training
16.50 Uhr: Zweites Training
Samstag, 13. Juni
12.20 Uhr: Drittes Training
15.40 Uhr: F1 News
15.55 Uhr: Qualifying
Sonntag, 14. Juni
8.35 Uhr: F3 Feature Race (OSP)
10.05 Uhr: Porsche Supercup (OSP)
11.20 Uhr: F2 Feature Race (OSP)
13.40 Uhr: F1 News
14.25 Uhr: GP von Katalonien
Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON
sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.
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