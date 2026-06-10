FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Interministerielle Task-Force startet offiziellen Betrieb

Wien (OTS) -

Im Hinblick auf die bevorstehende FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika nimmt die interministerielle Task-Force im Bundesministerium für Inneres (BMI) am heutigen Tag offiziell ihren operativen Betrieb auf. Nach intensiven Wochen der logistischen und strukturellen Vorbereitung sind nun alle technischen, personellen und kommunikativen Schnittstellen zwischen den Bundesministerien, dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) sowie Medienvertretern des ORF und der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) finalisiert. Das gemeinsame Netzwerk gewährleistet einen direkten Informationsfluss zwischen Österreich und den Austragungsorten auf dem nordamerikanischen Kontinent, um die Sicherheit der österreichischen Fans, der österreichischen Delegation sowie der Journalistinnen und Journalisten vor Ort zu gewährleisten.

Österreichische Polizeibedienstete vor Ort in den USA

Ein zentraler Baustein der operativen Struktur ist das Lagezentrum des BMI in Wien, um in enger Abstimmung mit dem International Police Cooperation Center (IPCC) in Virginia (USA) eingehende Informationen strukturiert zu bewerten und entsprechend weiterzuleiten. Das Innenministerium entsendet vier erfahrene Polizeibedienstete in die USA: Zwei Beamte – von der Bundespolizeidirektion und dem Bundeskriminalamt – wirken im dortigen Lagezentrum an der laufenden Aktualisierung der sicherheitsrelevanten Lagebilder, der Informationsgewinnung sowie den Sicherheitsbriefings mit. Zwei weitere Polizisten reisen als Verbindungsbeamte mit der Nationalmannschaft, um als Schnittstelle zwischen dem ÖFB, den lokalen Behörden und den österreichischen Vertretungen vor Ort zu agieren.

Innenminister Gerhard Karner unterstreicht die Bedeutung dieser behördenübergreifenden Zusammenarbeit: „Die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher im Ausland hat für das Innenministerium oberste Priorität. Bei einem Großereignis dieser Dimension brauchen wir ein perfekt eingespieltes Räderwerk aus Sicherheitsbehörden, sportlichen Organisationen und Medienpartnern. Mit dieser Task-Force haben wir eine Struktur geschaffen, die im Ernstfall rasche und zielgerichtete Unterstützung koordinieren kann. Ich appelliere gleichzeitig an die Eigenverantwortung aller Mitreisenden, insbesondere die proaktive Reiseregistrierung des Außenministeriums zu nutzen. Der beste Schutz beginnt stets mit einer sorgfältigen persönlichen Vorbereitung.“

Der Leiter der Task-Force und Gruppenleiter im Innenministerium, Günther Marek, ergänzt: „Die strategische Einbindung aller relevanten Akteure – vom Innen- und Außenministerium über den ÖFB bis hin zum ORF und den Medienhäusern – ist das Fundament unseres Sicherheitskonzepts. Bei einem Großereignis dieser Dimension geht es darum, Informationsströme zentral zu bündeln und eine ressortübergreifende Lagebeurteilung in Echtzeit zu gewährleisten. Unser Ziel als Task-Force ist es vor allem, konkreten Schutz zu bieten. Das gelingt jedoch nur im Zusammenspiel mit den Reisenden. Zwei Dinge sind dafür auf persönlicher Ebene unverzichtbar: Erstens die proaktive Auslandsregistrierung beim BMEIA. Zweitens das Bewusstsein, dass die österreichische

e-card in den USA, Mexiko und Kanada keinerlei Gültigkeit besitzt. Wer sich nicht rechtzeitig im Vorhinein um eine private Auslandskranken- sowie Rückholversicherung kümmert, riskiert im Ernstfall immense finanzielle Belastungen.“

Umfassender Auslandsservice und Notfallnummer des BMEIA

Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) hat für die Dauer des Turniers ein spezifisches Informations- und Unterstützungssystem eingerichtet. Alle österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA, nach Mexiko oder Kanada reisen, werden gebeten, ihre Reise vorab in der Auslandsregistrierung des österreichischen Außenministeriums unter https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at/ zu erfassen, damit die österreichischen Botschaften in Washington, Mexiko-Stadt und Ottawa im Notfall eine schnelle Erreichbarkeit gewährleisten können. Nützliche Informationen für die Einreise und den Aufenthalt, zur Sicherheit, zum Verhalten bei Verlust von Dokumenten und Wertgegenständen sowie medizinische Hinweise sind direkt auf der Sonderseite „Fußball-WM 2026“ auf der Website des Außenministeriums abrufbar. Für akute Notfälle stellt das BMEIA während der Weltmeisterschaft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 zudem eine eigene telefonische Hotline unter der Nummer +1/202 895 67 95 zur Verfügung.

ÖFB, ORF und Sports Media Austria betonen professionelle Partnerschaft

ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold unterstreicht die Relevanz des direkten Informationsaustausches auf strategischer Ebene: „Für den ÖFB und das gesamte Nationalteam hat eine verlässliche Sicherheitsstruktur absolute Priorität. Die Task-Force hat sich bei vergangenen Großturnieren als unverzichtbare Informationsdrehscheibe bewährt. Durch die enge Vernetzung zwischen den Sicherheitsbehörden und unseren Teams vor Ort ist sichergestellt, dass wir in Echtzeit auf alle logistischen und sicherheitsrelevanten Entwicklungen reagieren können. Diese professionelle Partnerschaft gibt der Mannschaft den nötigen Rückhalt, um sich voll auf den sportlichen Erfolg konzentrieren zu können.“

Ergänzend zur behördlichen Infrastruktur ist auch der ORF als tragende Säule im Informationsnetzwerk etabliert. Für den raschen und direkten Informationsfluss wurde ein eigener SMS-Service für Medienvertreterinnen und Medienvertreter sowie für die Mitglieder der Task-Force eingerichtet. Dieses Tool hat sich bereits bei vergangenen Großereignissen in der Praxis hervorragend bewährt, um zeitkritische Updates oder Sicherheitswarnungen unverzüglich direkt zu übermitteln und so eine verlässliche redaktionelle wie auch organisatorische Planung zu sichern.

Sports Media Austria (SMA)-Generalsekretär Josef Langer verweist auf den hohen Stellenwert verlässlicher Rahmenbedingungen für die Berichterstattung: „Für unsere Journalistinnen und Journalisten verlangt ein Großereignis dieser Tragweite nicht nur von den Athleten Höchstleistungen, sondern auch von den Medienvertreterinnen und Medienvertretern in den Stadien und Sendezentren. Dass die Interessen der Sports Media Austria und des ORF in dieser interministeriellen Task-Force von Beginn an strategisch mitgedacht und verankert wurden, ist für die tägliche Arbeit der Kolleginnen und Kollegen unverzichtbar und eine Grundvoraussetzung für eine freie und professionelle Berichterstattung vor Ort.“