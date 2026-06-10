„Bewusst gesund“ über Flugangst: Wenn der Weg in den Urlaub zur Belastung wird

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 13. Juni 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Flugangst: Wenn der Weg in den Urlaub zur Belastung wird

Für viele Menschen beginnt der Urlaub nicht mit Vorfreude, sondern mit der Angst, in den Ferienflieger zu steigen. Schweißausbrüche, Herzrasen, Schlafprobleme oder Panikattacken sind die typischen Symptome. Manche vermeiden deshalb Flugreisen ganz, andere leiden schon Tage vor dem Boarding unter großer Anspannung. Dahinter steht die Angst vor Kontrollverlust. Millionen Menschen sind von Flugangst betroffen. Und das, obwohl das Flugzeug statistisch gesehen zu den sichersten Verkehrsmitteln zählt. In „Bewusst gesund“ erklären Expertinnen und Experten, warum selbst rationale Menschen Stresssymptome beim Fliegen entwickeln können, welche psychologischen und körperlichen Mechanismen genau dahinterstecken – und vor allem welche Methoden helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. „Bewusst gesund“ war bei einem Seminar gegen Flugangst dabei. Gestaltung: Steffi Zupan

Studiogespräch: Ältere Menschen haben höhere Lebenszufriedenheit

Die Österreichische Plattform für Interdisziplinäre Alternsfragen kommt in ihrer aktuellen Hochaltrigen-Studie zu einem überwiegend positiven Ergebnis: Trotz gesundheitlicher Einschränkungen geben mehr als 90 Prozent der über 80-jährigen Menschen in Österreich an, mit ihrem Leben zufrieden zu sein. Zwar gilt nur etwa ein Drittel von ihnen als körperlich fit, dennoch erleben viele in diesem Alter psychische Stabilität und Lebensfreude. Die Ergebnisse verdeutlichen zudem, dass Faktoren wie Bildung, soziale Einbindung und die persönliche Einstellung zum Altern wesentlichen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden im hohen Alter haben. Gleichzeitig macht die Studie auf die weite Verbreitung chronischer Erkrankungen und kognitiver Einschränkungen aufmerksam und unterstreicht die Bedeutung von Prävention und gesundheitsfördernden Maßnahmen.

Das Schlagzeug als Jungbrunnen

Schlagzeugspielen fordert den gesamten Körper und bringt unser Gehirn auf Hochtouren. Gefragt sind Körperbeherrschung und Koordination. Alle Extremitäten arbeiten beinahe unabhängig voneinander. Schlagzeuglehrer Matthias Katzmair berichtet aus der Praxis, wie schnell diese komplexen Abläufe erlernt werden können und wie der Rhythmus den Kopf fit hält. Ein Musikpädagoge und Psychiater erläutert, wie das Schlagzeugspielen messbar die weiße Substanz in unserem Gehirn, die für den Informationsaustausch im Kopf zuständig ist, nachhaltig stärkt und neu vernetzt. So halten Musik und Rhythmus, Körper und Geist in jedem Lebensalter jung! Gestaltung: Christoph Hofer

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Zwerchfellbruch

Das Zwerchfell ist eine wichtige Muskelplatte zwischen Brustkorb und Bauchraum. Durch kleine Öffnungen verlaufen unter anderem die Speiseröhre und große Blutgefäße. Wird die Öffnung für die Speiseröhre zu groß, kann ein Teil des Magens in den Brustkorb rutschen. Man spricht dann von einem Zwerchfellbruch. Typische Beschwerden sind Sodbrennen und Entzündungen der Speiseröhre. Zur Diagnose dienen etwa Magenspiegelung oder Röntgen mit Kontrastmittel. In welchen Fällen eine Operation notwendig sein kann, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Für heiße Tage: Gesunde Sommerernährung

Mit steigenden Temperaturen verändert sich auch der Bedarf unseres Körpers: Schwere, fettreiche Speisen werden oft als belastend empfunden, während leichte, gut bekömmliche Mahlzeiten in den Vordergrund rücken. Eine ausgewogene Sommerernährung setzt daher auf frische, wasserreiche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, die den Körper nicht nur mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgen, sondern auch zur Flüssigkeitszufuhr beitragen. Eine Ernährungsexpertin gibt Tipps und zeigt einige Rezepte dazu. Gestaltung: Stefanie Zupan