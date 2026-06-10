  • 10.06.2026, 10:14:33
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LH-Stv. Landbauer: 510.000 Euro für Fahrbahnerneuerung und Brückenmodernisierung bei Alland

Sichere Straßen und moderne Infrastruktur im Wienerwald

St. Pölten (OTS) - 

„Unsere Straßen und Brücken sind die Lebensadern der Regionen und ihr Erhalt ist eine Verantwortung, der wir weiter konsequent und mit Tempo nachkommen. Mit 510.000 Euro erneuern wir nun die Fahrbahn der B 11 und modernisieren die Feldwegbrücke bei Groisbach in Alland. Das ist gelebte Verantwortung für die Sicherheit unserer Landsleute“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach einem entsprechenden Beschluss der NÖ Landesregierung.

Die stark beanspruchte Fahrbahn der B 11 im Bereich Groisbach wird demnach auf einer Länge von rund einem Kilometer umfassend erneuert. Gleichzeitig wird die dortige Feldwegbrücke modernisiert. „Die Brücke aus dem Jahr 1966 weist deutliche Zeitschäden auf. Neuer Fahrbahnbelag, erneuerte Randbalken, moderne Brückenabdichtung und neue Leitschienen sorgen künftig für mehr Sicherheit. Wir handeln, bevor Schäden zur Gefahr werden“, so Landbauer.

Die Bauarbeiten starten Anfang Juli 2026 und werden unter halbseitiger Sperre mit Ampelregelung durchgeführt. Die Fertigstellung ist für September 2026 vorgesehen.

Weitere Informationen: Weitere Informationen beim Büro Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
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