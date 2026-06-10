AK 2: Teure Mindestspesen beim Geld umwechseln!

Wien (OTS) -

Urlaub in den USA – wer bei seiner Hausbank Euro gegen Valuten (also Bargeld in Fremdwährung) für den Urlaub umwechselt, muss mit Mindestspesen von bis zu acht Euro rechnen. Bei einer anderen Bank wird es noch teurer – bis zu zehn Euro! Mitunter wechseln Banken Fremdkund:innen gar kein Geld um. Das zeigt ein aktueller AK Test bei acht Banken. Die AK rät: Wechselkurse vergleichen und nach Spesen fragen.

Wer für seinen Urlaub Geld bei seiner Hausbank oder einer fremden Bank wechseln möchte, zahlt mitunter teuer drauf. Die Spesen für das Wechseln von fremder Währung betragen zwischen 1,5 und drei Prozent für eigene Bankkund.innen.

Nur vier von acht geprüften Banken (BAWAG PSK, easybank, Erste Bank, RLB NÖ Wien) bieten das Geld wechseln auch für Fremdkund:innen an. Die Spesen machen zwischen drei (BAWAG PSK, easybank, Erste Bank) und fünf Prozent (RLB NÖ Wien) vom Kurswert aus. Mindestspesen von bis zu zehn Euro (RLB NÖ Wien) können anfallen.

So viel Spesen zahlen Sie beim Geld umwechseln bei Ihrer Hausbank!

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Bank %-Spesen vom Kurswert Mindestspesen

Bank Austria 2,10 % 8,10 Ꞓ

RLB NÖ Wien 3,50 % 8,00 Ꞓ

Volksbank Wien 1,50 % 7,00 Ꞓ

Erste Bank**) 1,50 % 4,50 Ꞓ

HYPO NOE 1,50 % 4,00 Ꞓ

BAWAG PSK/easybank*) 3,00 % 3,50 Ꞓ

Oberbank 1,50 % 3,50 Ꞓ

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*) in den Filialen der BAWAG möglich; **) bei Abrechnung übers Konto

Türkei, USA, Dänemark & Co.: Das sollten Sie beim Umwechseln beachten!

+ Überlegen Sie sich vor Reiseantritt, ob Sie im Urlaubsort oder zu Hause Geld umwechseln. Es lohnt sich, die Kurse vorab zu vergleichen.

+ Checken Sie Wechselkurse und Wechselgebühren. Fragen Sie nach Mindestspesen.

+ Ihre Hausbank wechselt mitunter günstiger um als eine Fremdbank.

+ Das Umtauschen von wenig Geld ist aufgrund von Mindestgebühren oft nicht ratsam.

+ Fragen Sie in der Bank nach, ob die Fremdwährung lagernd ist.

Zur Erhebung: Die AK hat bei neun Banken mit Filialen in Wien die Kosten für den Geldwechsel im März erhoben: Bank Austria, BAWAG PSK, easybank (Kund:innen können in den Filialen der BAWAG wechseln), Erste Bank, HYPO NOE, Oberbank, Raiffeisenlandesbank NÖ Wien und Volksbank Wien. bank99 bietet keinen Geldwechsel an.

SERVICE: Den AK Plastikkarten-Preismonitor und die Erhebung Geldwechsel-Spesen finden Sie im Internet unter wien.arbeiterkammer.at/wechselspesen.