  • 10.06.2026, 10:02:35
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Temu geht Kooperation mit ERP Austria ein

Um Verkäufer bei der Einhaltung der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) in Österreich zu unterstützen (FOTO)

Temu geht Kooperation mit ERP Austria ein. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/178071 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Wien (OTS) - 

Temu, die globale E-Commerce-Plattform, hat mit der European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH eine Kooperation vereinbart. Das Ziel: Verkäufer auf der Temu-Plattform bei der Erfüllung lokaler Vorgaben im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) in Österreich zu unterstützen.

Die Kooperation mit ERP Austria basiert auf einem "Pay-on-behalf"-Service. Dieser hilft Verkäufern auf der Temu-Plattform, ihre zentralen EPR-Verpflichtungen in Österreich zu erfüllen. Über dieses Modell hilft Temu Verkäufern bei der Registrierung, bei Produktmeldungen und der Zahlung von Umweltgebühren, um den österreichischen EPR-Vorgaben effizienter zu entsprechen.

Die Kooperation wurde vom österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie als konstruktiver Schritt begrüßt, um die Integration von Online-Marktplatz-Verkäufern in das österreichische EPR-System zu unterstützen.

Die Vereinbarung umfasst regulierte Kategorien ab, darunter Verpackungen, Batterien, Einwegkunststoffprodukte sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte. Die Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung verpflichten Unternehmen, die bestimmte Produkte in Verkehr bringen, sich bei zugelassenen Organisationen zu registrieren, relevante Produktmengen zu melden und Beiträge zu lokalen Erfassungs- und Recyclingsystemen zu leisten. Die Kooperation mit ERP Austria bietet Verkäufern eine praktische Möglichkeit, diesen Anforderungen in Österreich zu entsprechen.

"Diese Kooperation zeigt, wie Online-Marktplätze und Compliance-Organisationen im Bereich der erweiterten Herstellerverantwortung zusammenarbeiten können, um EPR-Compliance auch bei größerem Volumen praktikabler umzusetzen", sagte Kamila Horak, Country General Manager bei ERP Austria. "Der Ansatz von Temu zeigt Verkäufern einen klaren und effizienten Weg, am österreichischen EPR-System teilzunehmen und zu bestehenden Erfassungs- und Recyclingstrukturen beizutragen."

Die Kooperation ist Teil von Temus umfassenderer Zusammenarbeit mit EPR-Organisationen in ganz Europa. So unterstützt Temu Verkäufer dabei, Umwelt-Compliance-Vorgaben in ihren Absatzmärkten zu erfüllen. Bis heute hat das Unternehmen Partnerschaften mit mehr als 50 EPR-Compliance-Organisationen in Europa aufgebaut. Diese decken Kategorien wie Verpackungen, Batterien, Produkte aus Einwegkunststoffen sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte ab.

"Diese Kooperation mit ERP Austria ist ein wichtiger Schritt, um Verkäufer auf Temu bei der Erfüllung ihrer EPR-Pflichten zu unterstützen", sagte ein Temu-Sprecher. "Mit unserem Pay-on-behalf-Ansatz wollen wir Verkäufern eine praktische Möglichkeit bieten, ihre Registrierung, Meldungen und Zahlungen zu verwalten. So helfen wir ihnen, die lokalen EPR-Vorgaben in Österreich zu erfüllen."

Über Temu

Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten.

Über ERP Austria GmbH

ERP Austria GmbH ist eine Compliance-Organisation im Bereich der erweiterten Herstellerverantwortung in Österreich. Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre gesetzlichen EPR-Pflichten zu erfüllen - insbesondere bei Verpackungen, Elektrogeräten und Batterien. Die Organisation engagiert sich für nachhaltiges Abfallmanagement und die Kreislaufwirtschaft.

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