Live im ORF: Trooping the Colour und Goldene Hochzeit in Schweden

Wien (OTS) -

Es ist ein royaler Feiertag der Königsklasse! King Charles III feiert offiziell Geburtstag, Carl-Gustaf und Silvia von Schweden begehen den 50. Hochzeitstag! Beide Ereignisse finden am Samstag, dem 13. Juni 2026, statt. Von Trooping the Colour in London bis zum Dankgottesdienst samt Kutschenfahrt durch das Zentrum Stockholms: ORF 2 überträgt live ab 9.40 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Durch die Sendung führt einmal mehr Patrick Budgen, seine Gäste im Studio sind die Adelsexperten Marion Nachtwey und Ansgar Gersmann sowie Militärhistoriker Christoph Hatschek.

Die Sendung „Trooping the Colour“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird die Sendung mit einem gesprochenen Audiokommentar (Johannes Karner und Magdalena Fleming) erlebbar gemacht. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.