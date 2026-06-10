Ö3-Podcast-Festival (25. Juni): Top-Podcaster:innen und Creator-Größen als Live-Acts

Wien (OTS) -

Das Ö3-Podcast-Festival 2026 lädt zum Branchentreffpunkt für Audio, Podcasts und Unterhaltung! Ö3 widmet am Donnerstag, den 25. Juni den Themen Audio und Podcast wieder einen ganzen Festival-Tag im JO & JOE Wien. Neben Live-Podcasts, Keynotes, Casestudies, Talks und exklusiven Workshops schafft Ö3 mit dem Event eine Plattform zum Austausch für das kreative Österreich – und holt einige der bekanntesten Podcast-Persönlichkeiten auf die Bühne. Mit dabei sind u. a. die ESC-Gewinner Tom Neuwirth und Johannes Pietsch, die mit einer Live-Folge ihres neuen Podcasts „Bussi Bla Bla“ unterhalten werden. Lisa-Marie Schiffner, die mit mehr als zwei Millionen Follower:innen zu den erfolgreichsten Content Creator:innen Österreichs zählt, ist mit ihrer Mama Andrea auf der Bühne, gemeinsam gestalten sie den Podcast „Verquatscht & Verbunden“. Und Christian Cervantes spricht über den erfolgreichen Aufbau von Marken. Als Creative Director hat er in New York und London Karriere gemacht und sich später mit dem Konzeptstore und Designstudio Calienna eine große Brand rund um Pflanzen, Kreativität und Kultur aufgebaut.

Im Anschluss lädt Ö3 zum Networking bei der Festival-Afterhour über den Dächern Wiens ein.

Die Ö3-Moderator:innen Sharon Talissa und Fabian Kotschwar führen durch den Tag.

LINE-UP

13.30 Uhr: Live-Podcast

Liebreizend Extreme

Sarah & Stefan Ager, Ö3-Podcast-Award-Gewinner:innen 2026

14.05 Uhr: Keynote

Generation Audio – die exklusive Studie von Mediaplus Austria

Bianca Spanring & Nora Martys-Moser, Mediaplus Austria

14.30 Uhr: Casestudy

Telephobia

Lea Utz, Bayerischer Rundfunk

14.55 Uhr: Keynote

Audio killed the Videostar: Warum Österreich wieder zuhört

Kerstin König & Andrea Heumann, Thalia Österreich

15.20 Uhr: Live-Podcast

Bussi Bla Bla

Tom Neuwirth & Johannes Pietsch

15.55 Uhr: Talk

Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Podcaster oder Apotheker

Julia Hoffmann (Biogena) & Dominik Flener (HealthCareConsulting)

16.25 Uhr: Keynote

The Most Important Brand You Will Ever Build

Christian Cervantes, Calienna

16.50 Uhr: Talk

Lisa-Marie & Andrea Schiffner, Content Creatorinnen und Podcasterinnen

17.20 Uhr: Keynote

The Future of KI: Wir sind gerade erst angekommen

Ana Simic, Propeller – AI Consultancy

17.45 Uhr: Live-Podcast

Das Café am Rande der Freundlichkeit

Robin & Felice, Ö3-Podcast-Award-Gewinner 2025

MASTERCLASSES

Auch heuer bietet das Ö3-Podcast-Festival Workshops an, geführt von Expert:innen aus der Medien- und Podcast-Branche:

14.05 Uhr: Mehr erzählen als du sagst. Wie Sounddesign aus Episoden Erlebnisse macht

Andreas Hunger, Produzent und Komponist bei Soundfeiler, Creator von „Andi und sein Rad“

15.20 Uhr: Corporate Podcasts – Wenn Marken zu Medien werden

Daniel Schmöltzer, Geschäftsführender Gesellschafter The Voice Agency GmbH

16.25 Uhr: tba

17.25 Uhr: Wie man mit Podcasts Geld verdient

Andreas Sator, Journalist, Podcaster und Ö3-Podcast-Award-Gewinner 2021

Tickets für die Ö3-Hörer:innen zu gewinnen gibt es unter: https://oe3.orf.at/.