- 10.06.2026, 10:01:36
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Ö3-Podcast-Festival (25. Juni): Top-Podcaster:innen und Creator-Größen als Live-Acts
Mit dabei: Tom Neuwirth und JJ, Lisa-Marie und Andrea Schiffner, Ö3-Podcast-Award-Gewinner:innen uvm.
Das Ö3-Podcast-Festival 2026 lädt zum Branchentreffpunkt für Audio, Podcasts und Unterhaltung! Ö3 widmet am Donnerstag, den 25. Juni den Themen Audio und Podcast wieder einen ganzen Festival-Tag im JO & JOE Wien. Neben Live-Podcasts, Keynotes, Casestudies, Talks und exklusiven Workshops schafft Ö3 mit dem Event eine Plattform zum Austausch für das kreative Österreich – und holt einige der bekanntesten Podcast-Persönlichkeiten auf die Bühne. Mit dabei sind u. a. die ESC-Gewinner Tom Neuwirth und Johannes Pietsch, die mit einer Live-Folge ihres neuen Podcasts „Bussi Bla Bla“ unterhalten werden. Lisa-Marie Schiffner, die mit mehr als zwei Millionen Follower:innen zu den erfolgreichsten Content Creator:innen Österreichs zählt, ist mit ihrer Mama Andrea auf der Bühne, gemeinsam gestalten sie den Podcast „Verquatscht & Verbunden“. Und Christian Cervantes spricht über den erfolgreichen Aufbau von Marken. Als Creative Director hat er in New York und London Karriere gemacht und sich später mit dem Konzeptstore und Designstudio Calienna eine große Brand rund um Pflanzen, Kreativität und Kultur aufgebaut.
Im Anschluss lädt Ö3 zum Networking bei der Festival-Afterhour über den Dächern Wiens ein.
Die Ö3-Moderator:innen Sharon Talissa und Fabian Kotschwar führen durch den Tag.
LINE-UP
13.30 Uhr: Live-Podcast
Liebreizend Extreme
Sarah & Stefan Ager, Ö3-Podcast-Award-Gewinner:innen 2026
14.05 Uhr: Keynote
Generation Audio – die exklusive Studie von Mediaplus Austria
Bianca Spanring & Nora Martys-Moser, Mediaplus Austria
14.30 Uhr: Casestudy
Telephobia
Lea Utz, Bayerischer Rundfunk
14.55 Uhr: Keynote
Audio killed the Videostar: Warum Österreich wieder zuhört
Kerstin König & Andrea Heumann, Thalia Österreich
15.20 Uhr: Live-Podcast
Bussi Bla Bla
Tom Neuwirth & Johannes Pietsch
15.55 Uhr: Talk
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Podcaster oder Apotheker
Julia Hoffmann (Biogena) & Dominik Flener (HealthCareConsulting)
16.25 Uhr: Keynote
The Most Important Brand You Will Ever Build
Christian Cervantes, Calienna
16.50 Uhr: Talk
Lisa-Marie & Andrea Schiffner, Content Creatorinnen und Podcasterinnen
17.20 Uhr: Keynote
The Future of KI: Wir sind gerade erst angekommen
Ana Simic, Propeller – AI Consultancy
17.45 Uhr: Live-Podcast
Das Café am Rande der Freundlichkeit
Robin & Felice, Ö3-Podcast-Award-Gewinner 2025
MASTERCLASSES
Auch heuer bietet das Ö3-Podcast-Festival Workshops an, geführt von Expert:innen aus der Medien- und Podcast-Branche:
14.05 Uhr: Mehr erzählen als du sagst. Wie Sounddesign aus Episoden Erlebnisse macht
Andreas Hunger, Produzent und Komponist bei Soundfeiler, Creator von „Andi und sein Rad“
15.20 Uhr: Corporate Podcasts – Wenn Marken zu Medien werden
Daniel Schmöltzer, Geschäftsführender Gesellschafter The Voice Agency GmbH
16.25 Uhr: tba
17.25 Uhr: Wie man mit Podcasts Geld verdient
Andreas Sator, Journalist, Podcaster und Ö3-Podcast-Award-Gewinner 2021
Tickets für die Ö3-Hörer:innen zu gewinnen gibt es unter: https://oe3.orf.at/.
Rückfragen & Kontakt
Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit
Bernadette Aigner
Telefon: 01 87878 19121
E-Mail: [email protected]
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