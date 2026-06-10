Taucher (SPÖ): „Ein Jahr Aufschwungskoalition zeigt: Wien arbeitet. Wien liefert.“

Wien (OTS) -

Vor genau einem Jahr wurde die Wiener Aufschwungskoalition bestehend aus SPÖ und Neos im Wiener Rathaus angelobt. Seitdem hat die Stadtregierung trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zahlreiche Vorhaben umgesetzt, auf den Weg gebracht und weiterentwickelt. Für SPÖ-Klubvorsitzenden Josef Taucher zeigt die Bilanz vor allem eines: Wien investiert weiter in die hohe Lebensqualität, sozialen Zusammenhalt und Zukunftschancen – Wien beweist damit, dass verantwortungsvolle Budgetpolitik und soziale Politik Hand in Hand gehen.

„Wenn wir auf das erste Jahr der Aufschwungskoalition zurückblicken, dann sehen wir nicht Schlagzeilen, sondern konkrete Ergebnisse für die Wiener*innen. Während viele nur kommentieren, haben wir gearbeitet. Für eine starke Gesundheitsversorgung, bessere Bildung, leistbares Wohnen, mehr Klimaschutz, soziale Sicherheit und ein gutes Zusammenleben in unserer Stadt. Wien bleibt die lebenswerteste Stadt der Welt, weil wir jeden Tag daran arbeiten, sie noch lebenswerter zu machen“, betont Taucher.

Investitionen in Wiens Zukunft

Gerade in Zeiten der Budgetkonsolidierung habe Wien bewiesen, dass finanzielle Verantwortung und Zukunftsinvestitionen Hand in Hand gehen können. Die Stadt investiere weiterhin gezielt in jene Bereiche, die über die Lebensqualität der Wiener*innen entscheiden: Bildung, Gesundheit, Integration, Klimaschutz, Stadtentwicklung und soziale Sicherheit. Das entspricht auch dem Anspruch der Aufschwungskoalition, Wien als lebenswerte, leistbare und klimafitte Metropole weiterzuentwickeln. „Konsolidierung bedeutet in Wien nicht Kürzungspolitik auf dem Rücken der Menschen. Unser Weg ist ein anderer: Wir sichern die öffentliche Daseinsvorsorge, stärken den sozialen Zusammenhalt und investieren dort, wo die Zukunft unserer Stadt entschieden wird“, so Taucher.

Bildung und Chancen für die Wiener*innen

Zu den zentralen Projekten des ersten Regierungsjahres zählt das Jugendcollege Wien, das Jugendlichen und jungen Erwachsenen neue Bildungs- und Integrationsperspektiven eröffnet. Gleichzeitig wurden wichtige Angebote für junge Wiener*innen abgesichert – darunter die Wiener Jugendzentren mit ihren zahlreichen Standorten, mobilen Teams und digitalen Angeboten. „Junge Menschen brauchen Chancen, Unterstützung und Perspektiven. Wer in Bildung investiert, investiert in den Zusammenhalt unserer Stadt. Deshalb setzen wir konsequent auf Bildungsangebote, die Menschen stärken und niemanden zurücklassen“, erklärt Taucher.

Mit der Weiterführung des College 25+ setzt Wien auch bei der Erwachsenenbildung und Arbeitsmarktintegration klare Schwerpunkte. Menschen mit Fluchterfahrung erhalten dort Qualifizierung, Orientierung und konkrete Unterstützung beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. „Integration gelingt dort, wo Menschen Chancen bekommen. Wien setzt auf Teilhabe statt Ausgrenzung und auf Unterstützung statt Stillstand. Das stärkt die Betroffenen und unsere gesamte Stadt.“

Demokratie stärken, Vertrauen sichern

Ein wichtiger Meilenstein des ersten Regierungsjahres war die Umsetzung der Wiener Demokratiestrategie. Sie soll Beteiligung, politische Bildung und Transparenz stärken und möglichst vielen Wiener*innen die Möglichkeit geben, ihr Lebensumfeld aktiv mitzugestalten. „Demokratie lebt vom Mitmachen. Gerade in einer Zeit, in der Polarisierung und Verunsicherung zunehmen, ist es unsere Aufgabe, Vertrauen in die Politik zu stärken und Beteiligung zu ermöglichen. Wien setzt dabei auf Offenheit, Respekt und Zusammenhalt.“

Klimaschutz und Stadtentwicklung mit Verantwortung

Auch bei Klimaschutz und Stadtentwicklung wurden wichtige Schritte gesetzt. Projekte wie das Naturschutzareal am ehemaligen Verschiebebahnhof Breitenlee, das klimafitte Stadtquartier Biotop Wildquell oder die Strategie ‚Zirkuläres Wien‘ zeigen, wie nachhaltige Stadtentwicklung in einer wachsenden Metropole funktionieren kann. „Wir gestalten Wien so, dass auch kommende Generationen eine hohe Lebensqualität vorfinden. Mehr Grünräume, klimafitte Stadtteile, ressourcenschonendes Wirtschaften, eine moderne und nachhaltige Kreislaufstrategie und nachhaltige Infrastruktur sind keine Zukunftsvisionen, sondern konkrete Politik.“

Mit Programmen wie „Lebendiges Grätzl“ stärkt Wien lokale Nahversorgung, belebte Erdgeschoßzonen und funktionierende Nachbarschaften. „Die Lebensqualität einer Stadt entscheidet sich oft direkt vor der eigenen Haustür. Deshalb investieren wir in lebendige Grätzl, starke Nachbarschaften und Orte der Begegnung. Wien wächst, aber Wien wächst gemeinsam.“

Verlässliche Gesundheitsversorgung für alle

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Absicherung der hohen Wiener Gesundheitsversorgung. Mit der Erhöhung der Mittel für die Wiener Ordensspitäler und laufenden Investitionen in das Gesundheitswesen stärkt die Stadt die Versorgungssicherheit für die Wiener*innen. „Eine gute Gesundheitsversorgung darf niemals vom Einkommen oder Wohnort abhängen. Wien investiert konsequent in ein starkes Gesundheitssystem, auf das sich die Menschen verlassen können.“

Transparenz durch den Regierungsmonitor

Mit dem Wiener Regierungsmonitor macht die Stadtregierung Fortschritte und Umsetzungsstände nachvollziehbar. Bereits in der vergangenen Regierungsperiode wurden 97 Prozent aller Projekte umgesetzt oder auf Schiene gebracht, mehr als 740 Vorhaben gestartet. Der Monitor setzt diesen Weg der Transparenz fort. „Politik muss messbar und nachvollziehbar sein. Der Wiener Regierungsmonitor zeigt, was wir planen, woran derzeit gearbeitet wird und was bereits umgesetzt wurde. Transparenz schafft Vertrauen und macht sichtbar, dass Wien liefert.“

Für Taucher ist das erste Jahr der Aufschwungskoalition vor allem ein Beweis dafür, dass Wien seinen erfolgreichen Weg konsequent fortsetzt. „Wir in Wien wissen: Unsere hohe Lebensqualität entsteht nicht von allein. Sie ist das Ergebnis harter Arbeit, kluger Entscheidungen und eines starken sozialen Zusammenhalts. Genau daran arbeiten wir jeden Tag. Das erste Jahr der Aufschwungskoalition zeigt: Wien investiert, Wien gestaltet und Wien hält zusammen. Und genau diesen Weg werden wir auch in den kommenden Jahren konsequent weitergehen.“

(schluss) sh