- 10.06.2026, 10:00:46
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Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt findet am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, um 16 Uhr in der Bezirksvorstehung Donaustadt am Dr.-Adolf-Schärf-Platz 8/1. Stock statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/donaustadt/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 22. Bezirk, Tel. +43 1 4000-22110 bzw. E-Mail [email protected].
(Schluss) bv/red
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