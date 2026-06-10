AK Plastikkarten-Spesenmonitor: Teures „Urlaubsgeld“! 1

Wien (OTS) -

Kostenfalle Plastikkarten beim Zahlen und Abheben in Nicht-Euro-Urlaubsländern: Bis zu 20 Euro Spesen sind etwa in der Türkei beim Geldabheben mit der Kreditkarte möglich. Achtung auf Geldfallen: Die sofortige Euro-Umrechnung am Bankomaten kann nachteilig sein. Bei bankunabhängigen Bankomaten können Extraspesen von bis zu zehn Euro anfallen. Das zeigt ein aktueller AK Test bei Kredit-, Prepaid- und Debitkarten.

Urlaub in Kroatien, Spanien & Co.: Im Inland und Euro-Raum gibt es mit der Debitkarte, umgangssprachlich Bankomatkarte, keine Spesen. Es können aber je nach Girokontomodell Buchungszeilenentgelte verrechnet werden (bis zu 77 Cent je Buchung). „Vorsicht, Anbieter von eigenen Bankomatbetreibergesellschaften – etwa in Kroatien und Deutschland – können Extraspesen von bis zu zehn Euro fürs Abheben verlangen“, sagt AK Konsument:innenexpertin Michaela Kollmann. „Achtung, die Spesen müssen am Display angezeigt werden.“ Bei Kreditkarten gibt es keine Spesen beim Zahlen in Euro-Urlaubsländern, aber immer beim Geldabheben – das kommt teuer: drei bis 3,3 Prozent, mindestens 2,50 bis vier Euro.

Urlaub in der Türkei, USA & Co.: In Nicht-Euro-Ländern können Plastikkarten schnell zur Kostenfalle werden! Mit der Bankomatkarte fallen beim Zahlen im Schnitt 0,75 Prozent plus 1,09 Euro, beim Abheben 0,75 Prozent plus 1,82 Euro. Mit Kreditkarte wird es noch teurer – Spesen beim Einkauf 1,65 Prozent bis zwei Prozent, beim Abheben drei bis 3,3 Prozent (mindestens 2,50 bis vier Euro) plus Manipulationsgebühren von bis zu zwei Prozent an. Kollmann warnt: „Beim Geldabheben auf Spesen sowie Wechselkurs achten und die Abrechnung in Fremdwährung wählen. Finger weg von der dynamischen Währungsumrechnung, also der sofortigen Euro-Umrechnung. Wechselkurse können ungünstig sein.“ Einige Banken, zum Beispiel Bank Austria und RLB NÖ Wien, bieten in Schweden mit der Debitkarte kostenloses Abheben und Zahlen an. „Vor Reiseantritt nachfragen“, rät Kollmann.

Türkei, USA & Co.: Für Abhebung von 400 Euro bis zu 20 Euro Spesen! (ohne Kursdifferenz)

Kreditkarte Abheben: 18,60 (card complete/Diners) bis 20,00 Ꞓ (American Express)

Kreditkarte Zahlen: 6,60(card complete/Diners/PayLife) bis 8,00 Ꞓ (American E.)

Debitkarte Abheben: 4,821) bis 6,11 Ꞓ (Erste Bank)

Debitkarte Zahlen: 4,092) bis 5,50 Ꞓ (RLB NÖ-Wien)

1) BAWAG PSK, easybank, Hypo NOE, Oberbank, Volksbank Wien; 2) Erste Bank, BAWAG PSK, easybank, Hypo NOE, Oberbank, Volksbank Wien

Card complete und PayLife bieten auch Prepaid-Karten an, also Kreditkarten, auf die man Guthaben aufbuchen kann. Die Spesen sind ähnlich wie bei herkömmlichen Kreditkarten.

Abheben und Zahlen mit Plastikarte – das sollten Sie wissen:

+ Auf Spesen und Mindestspesen schauen, Abheben kleiner Beträge kann unrentabel sein.

+ Achten Sie in Nicht-Euro-Ländern beim Geldausgabeautomaten auf Spesen und Wechselkurs, allenfalls den Abhebungsvorgang abbrechen.

+ Bargeld abheben mit Kreditkarte ist auch in Euro-Ländern immer teuer.

+ AK Zahlungskarten-Spesenrechner zeigt, was billiger ist: zahlen oder Geld abheben. Der Rechner ist unter www.bankenrechner.at/zahlkartenrechner.

Zum Monitor: Die AK hat Jahresgebühren und anfallende Transaktionskosten (auch für Prepaid-Karten) bei vier Kreditkartenmarken (American Express, card complete, PayLife, Diners Club) für neu abgeschlossene Verträge und Debitkarten bei neun Banken zwischen März und April erhoben. (Forts.)