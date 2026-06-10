Muslimische Jugend Österreich zum 10. Juni: Aus dem Erinnern ins Handeln

Graz (OTS) -

Ein Jahr nach dem Amoklauf in Graz braucht es aus Sicht der Muslimischen Jugend Österreich – Landesverband Steiermark (MJÖ) neben dem Erinnern auch den Blick nach vorne. Die MJÖ, die unmittelbar nach den Ereignissen eine Gedenkveranstaltung in Graz initiiert hatte, hat daher einen 10-Punkte-Katalog erarbeitet, der konkrete Handlungsempfehlungen an die Politik für die nachhaltige Stärkung junger Menschen und wirksame Prävention enthält.

Die Ereignisse des 10. Juni haben viele Menschen tief erschüttert. Auch ein Jahr später stellt sich die Frage, welche Lehren daraus gezogen werden können und wie junge Menschen besser unterstützt werden können.

Die Vorschläge der MJÖ Steiermark konzentrieren sich daher auf fünf zentrale Bereiche:

Psychosoziale Unterstützung stärken – durch den weiteren Ausbau von Schulpsychologie und Sozialarbeit.

– durch den weiteren Ausbau von Schulpsychologie und Sozialarbeit. Psychische Gesundheit in Bildung verankern – mit mehr Bewusstseinsbildung, Prävention und psychischer Erster Hilfe im Schulalltag.

– mit mehr Bewusstseinsbildung, Prävention und psychischer Erster Hilfe im Schulalltag. Jugendliche stärker beteiligen – durch echte Mitgestaltung bei Entscheidungen zu Sicherheit, Prävention und Digitalisierung.

– durch echte Mitgestaltung bei Entscheidungen zu Sicherheit, Prävention und Digitalisierung. Digitale Kompetenzen fördern – durch zeitgemäße Medienbildung und einen sicheren, kritischen Umgang mit sozialen Medien.

– durch zeitgemäße Medienbildung und einen sicheren, kritischen Umgang mit sozialen Medien. Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit stärken – durch nachhaltige Absicherung und stärkere Zusammenarbeit mit Schulen, Gemeinden und weiteren Lebenswelten junger Menschen.

Viele dieser Themen werden auf Landes- und Bundesebene bereits diskutiert oder teilweise umgesetzt. Gleichzeitig zeigen Erfahrungen aus Schulen, Jugendarbeit und psychosozialen Einrichtungen, dass weiterhin großer Handlungsbedarf besteht.

Wenn junge Menschen nachhaltig gestärkt werden sollen, muss dort angesetzt werden, wo ihr Alltag stattfindet: in Schulen, Familien, Jugendorganisationen und digitalen Räumen. Prävention entsteht durch Vertrauen, Beteiligung und verlässliche Unterstützung – nicht erst in Krisensituationen. Die MJÖ appelliert daher an die Politik, auch in Zeiten budgetärer Herausforderungen jene Maßnahmen zu priorisieren, die junge Menschen langfristig stärken und unterstützen.

Die ausführliche Darstellung der zehn Handlungsschwerpunkte ist hier zum kostenlosen Download abrufbar.