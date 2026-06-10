Bürgermeister Ludwig: Ein Jahr Rot-Pink – ein Jahr erfolgreiche Arbeit für Wien!

Wien (OTS) -

Ein Jahr nach dem Start der zweiten rot-pinken Regierungskoalition zieht der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig eine erste positive Zwischenbilanz. Bereits 41 Prozent der im Regierungsprogramm vereinbarten Vorhaben sind umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung. Insgesamt wurden damit mehr als 420 von insgesamt 1000 Projekten auf den Weg gebracht. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gehen wir den Wiener Weg konsequent weiter: Wir investieren in leistbares Wohnen, in Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und den Wirtschaftsstandort. Gleichzeitig wirtschaften wir verantwortungsvoll und konnten Defizit und Schuldenstand deutlich unter den ursprünglichen Prognosen halten. Auf diese Weise ist und bleibt Wien eine lebenswerte Stadt, in der das Miteinander und der soziale Zusammenhalt großgeschrieben werden“, betont Ludwig.

Leistbares Wohnen bleibt zentrale Aufgabe

Mit der Wohnungsvergabe NEU wird die größte Reform der Wohnungsvergabe seit vielen Jahren umgesetzt. Die 2.000. neue Wohnung im Rahmen des Gemeindebau NEU wurde übergeben. Weitere 1.000 Wohnungen befinden sich aktuell im Bau. Zusätzliche Bauträgerwettbewerbe, neue Zielgebiete der Offensive Altbautenschutz sowie Innovationen wie Kreislaufwirtschaft im Wohnbau ergänzen die Maßnahmen. Mit Erleichterungen beim Einbau von Klimaanlagen im Gemeindebau wurde auf Grund der zunehmenden Hitzebelastungen ein Paradigmenwechsel eingeläutet.

Wirtschaftsstandort Wien gestärkt

Wien konnte 2026 erneut als ESC-Austragungsort überzeugen und rückte damit die Stadt international ins Rampenlicht. Ebenso stellte die Stadt ihre Bedeutung als europäische Tourismusmetropole unter Beweis: Mit 20 Millionen Nächtigungen war 2025 das erfolgreichste Jahr für Wiens Städtetourismus seit Beginn der Aufzeichnungen. Mit der Wiener Wachstums GmbH, dem neuen Growth Navigator für Start-ups, der Frauenarbeitsstiftung, der Joboffensive für Jugendliche sowie Investitionen in Zukunftsbereiche wie das Life Science Center und das Quantum Technology Center stärkt Wien gezielt den Wirtschafts- und Innovationsstandort. „Die aktuelle Bank Austria-Wirtschaftswachstumsbilanz für das Jahr 2025 weist Wien ein stabiles Wachstum von 1,1 Prozent aus. Das spiegelt unsere Stärken in Sachen Zukunftsbranchen und Tourismus wider. Wien trotzt so der Krise, die in anderen Bundesländern stark spürbar ist“, unterstreicht Ludwig.

Klimaschutz und Versorgungssicherheit

Mit dem Erwerb des Ökostrompioniers ImWind, der Sonnenstrom-Offensive mit dem Rekordwert von mehr als 18.000 Photovoltaikanlagen, dem weiteren Ausbau und der Beschleunigung der Öffis, mit neuen Radwegen sowie dem neuen Wasserwerk Donauinsel setzt Wien wichtige Schritte in Richtung Klimaneutralität und Versorgungssicherheit. Um einem „Black-Out“ entgegenzuwirken, wurde soeben das Herz der Wiener Stromversorgung, das Umspannwerk Simmering, mit neuen, modernen Schaltanlagen ausgestattet. Gleichzeitig macht sich Wien mit einer konsequenten Fortführung des „Raus aus Gas“ Programmes unabhängig von internationalen Energiepreisschwankungen und stärkt die heimische Energieversorgung. Der Wien-Plan 2035, die Strategie „Zirkuläres Wien“, neue Grün- und Erholungsräume wie der Naschpark auf der ehemaligen Hitzeinsel am Naschparkparkplatz sowie zahlreiche weitere Projekte im Rahmen von „Raus aus dem Asphalt“ prägen die klimafitte Entwicklung der Stadt.

Ausbau von Gesundheit, Pflege und Bildung

Mit dem Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030 stellt Wien die Gesundheitsversorgung langfristig neu auf. Neue Gesundheitszentren, der Ausbau der Primärversorgung, das Magnus-Ambulatorium für sexuelle Gesundheit, die neue Sozialpsychiatrie Ybbs, die psychiatrische Tagesklinik Donaustadt sowie neue Pflege- und Betreuungsangebote wie das Haus Haidehof und das Tageszentrum Muthgasse sind sichtbare Beispiele dafür. Auch im Bildungsbereich wurden wichtige Vorhaben umgesetzt. Das Jugendcollege bietet mittlerweile jährlich 4.000 Plätze und erreicht eine Vermittlungsquote von 51 Prozent. Ergänzt wird das Angebot durch das College 25+, den Chancenbonus, die Demokratieschule Wien sowie zusätzliche Sprachförder- und Sommerdeutschkurse.

Kultur, Sport und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Neue Kulturangebote wie das Foto Arsenal Wien sowie die Initiative Junge Theater Wien stärken das kulturelle Angebot in allen Bezirken. Auch das Festjahr Johann Strauss 2025 Wien, das rund 400.000 Besucher*innen begrüßen konnte, hat Kultur in der gesamten Stadt zugänglich gemacht. Der Ausbau von Arbeitsräumen für Künstler*innen wird ebenfalls fortgesetzt: Mit dem Spatenstich für das Atelierhaus Wien am OWA wurde im Dezember ein wichtiger Meilenstein gesetzt; das Haus wird ab 2027 Ateliers und Werkstätten für Künstler*innen bieten. Im Sportbereich wurden die neue Sport Arena Wien fertiggestellt, die Special Olympics Sommerspiele 2026 nach Wien geholt und das traditionsreiche Sport-Club-Stadion eröffnet. Auch das Bäderbauprogramm sowie neue Freizeitangebote wie der Pier 22 wurden vorangetrieben.

Frauenpolitik, Demokratie und Digitalisierung

Mit der Wiener Frauenwoche, dem Töchtertag, dem Ausbau von „Mädchen feiern Technik“, der Studie zu Femiziden und der Ausweitung der Initiative Rettungsanker setzt Wien weitere Schwerpunkte für Gleichstellung und Gewaltschutz. Darüber hinaus wurden die Wiener Demokratiestrategie beschlossen, der erste Wiener Demokratietag durchgeführt und wichtige Schritte im Bereich Digitalisierung gesetzt – von der Open-Source-Strategie bis hin zur ersten Konferenz zum Stadtschwerpunkt Digitaler Humanismus. „Wien beweist, dass wirtschaftliche Stärke, soziale Sicherheit und ökologische Verantwortung kein Widerspruch sind. Wir setzen die Vorhaben unseres Regierungsprogramms um und gestalten die Zukunft unserer Stadt“, so Ludwig abschließend.