OECD Peer Review bestätigt: Österreichischer Nationaler Kontaktpunkt im Wirtschaftsministerium überzeugt durch exzellente Praxis

Wien (OTS) -

Die Arbeit des österreichischen Nationalen Kontaktpunktes (öNKP) für die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) hat eine erfolgreiche internationale Prüfung bestanden. In der aktuellen OECD Peer Review wird die Arbeit des öNKP als hochwertig und vertrauenswürdig bestätigt. Der Bericht dient als wichtige Grundlage, um die bereits erfolgreichen Strukturen weiter zu festigen und gezielt auszubauen.

„Der OECD Peer Review bestätigt: Österreich liefert bei verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln internationale Spitzenpraxis. In einer Weltwirtschaft, die härter und strategischer wird, sind klare Regeln, faire Verfahren und Vertrauen ein echter Standortvorteil. Der Nationale Kontaktpunkt im Wirtschaftsministerium hilft insbesondere Unternehmen, internationale Standards praxistauglich umzusetzen und Konflikte konstruktiv zu lösen. Damit stärken wir nicht nur verantwortungsvolles Wirtschaften, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz des Wirtschaftsstandorts Österreich.“ betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer

„Excellent Practice": Veranstaltungen als Erfolgsmodell

Besonders hervorgehoben wird im Bericht die strategische Ausrichtung der Bekanntmachungsaktivität des öNKP. Die OECD stuft die Arbeit des öNKP bei der Organisation von Multi-Stakeholder-Veranstaltungen als „excellent practice" (ausgezeichnete Praxis) ein.

Im Jahr 2024 hat der NKP elf eigene Veranstaltungen organisiert und an vier weiteren teilgenommen – eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Die Bandbreite reicht von Webinaren über Multi-Stakeholder-Forums bis hin zu Runden Tischen mit Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern und Dialogveranstaltungen mit der Zivilgesellschaft. Stakeholder loben diese Events ausdrücklich: Sie würden verschiedene Interessengruppen effektiv zusammenbringen, konstruktive Diskussionen fördern und konkrete, praktische Einblicke liefern. Die Sichtbarkeit des öNKP und der OECD-Leitsätze in der Fachöffentlichkeit ist dadurch deutlich gestiegen.

Steigende Sichtbarkeit führt zu mehr Fällen

Auch im Bereich der „Specific Instances" („Besondere Fälle“) zeigt die Peer Review positive Signale: Die Zahl der eingereichten Fälle hat in den letzten Jahren zugenommen. Dies wird als direktes Ergebnis der erhöhten Sichtbarkeit des NKP gewertet.

Das Fachpersonal des öNKP wird im Bericht als sehr kompetent und hilfreich beschrieben. Zudem wurden die Verfahren zur Fallbearbeitung 2024 aktualisiert, um noch mehr Vorhersehbarkeit und Fairness zu gewährleisten. In mehreren abgeschlossenen Fällen konnten bereits erfolgreiche Vereinbarungen zwischen den Parteien vermittelt werden.

Ausblick: Der Bericht als Kompass für die Zukunft

Die OECD Peer Review liefert nicht nur ein positives Resümee, sondern auch wertvolle Impulse für die weitere Entwicklung. Die Empfehlungen des Berichts dienen dem BMWET und dem öNKP als konstruktive Grundlage, um die Strukturen noch effizienter zu gestalten – etwa durch eine gezielte Ansprache neuer Stakeholder-Gruppen – und die Reichweite der Leitsätze weiter zu erhöhen. Die Bestätigung durch die OECD unterstreicht die erfolgreiche Arbeit des öNKP. Die Erkenntnisse der Peer Review sollen als Grundlage dienen, um den öNKP noch stärker als Anlaufstelle für nachhaltige Unternehmensführung zu positionieren, um so einen Beitrag zur wirtschaftlichen Resilienz und internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu leisten.

Link zum Bericht: https://bit.ly/4ojNVoZ