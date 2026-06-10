Erneuter Doppelerfolg: TPA gewinnt in Wien und Kärnten

Klagenfurt/Wien (OTS) -

Die international tätige Steuerberatungskanzlei TPA knüpft an ihren Erfolg aus dem Jahr 2024 an und wurde erneut gleich doppelt beim renommierten Branchenpreis „Steuerberater:in des Jahres“ ausgezeichnet. Die Standorte in Kärnten und Wien setzten sich in den Kategorien „Allrounder Kärnten“ und „Allrounder Wien“ durch und bestätigen damit ihre starke Position am österreichischen Markt. Vergeben wird der Award von der Tageszeitung Die Presse in Kooperation mit der ifa AG. Die feierliche Verleihung fand am 9. Juni in den Wiener Sofiensälen statt und versammelte zahlreiche Vertreter:innen der Branche.

Dass TPA erneut in beiden Bundesländern an der Spitze liegt, unterstreicht die nachhaltige Qualität der Beratungsleistungen als beste Steuerberatung in Wien und Kärnten (Hermagor, Klagenfurt, Villach). In beiden Bundesländern konnte der Erfolg aus 2024 wiederholt werden – ein klares Zeichen für Beständigkeit und Vertrauen seitens der Kundinnen und Kunden. Seit Jahren gehört TPA zu den fixen Größen des Awards: In Kärnten konnte sich der Standort bereits dreimal durchsetzen (2020, 2024 und 2026), in Wien wurde der Sieg insgesamt viermal erreicht (2018, 2024, 2025 und 2026).

Die Wahl zum/zur „Steuerberater:in des Jahres“ zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche in Österreich und gilt als bedeutendes Qualitätsmerkmal, da er unmittelbar auf der Zufriedenheit der betreuten Unternehmen und Privatpersonen basiert. Jedes Jahr gehen tausende Nominierungen ein, aus denen schließlich die besten Kanzleien in verschiedenen Fachkategorien sowie in allen Bundesländern prämiert werden.

Birgit Perkounig, TPA Partnerin in Kärnten, betont: „Dass wir erneut als ‚Allrounder Kärnten‘ ausgezeichnet wurden, freut uns ganz besonders. Der Award zeigt, dass unsere konsequente Arbeit und unser Engagement für unsere Kundinnen und Kunden nachhaltig wirken – über alle unsere Standorte hinweg.“

Auch in Wien ist die Freude groß. TPA Partnerin Ingrid Winkelbauer erklärt: „Die erneute Auszeichnung als ‚Allrounder Wien‘ ist für uns eine besonders wertvolle Bestätigung. Sie zeigt, dass wir mit unserer Arbeit den richtigen Weg verfolgen und unsere Leistungen von unseren Kundinnen und Kunden geschätzt werden.“

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 850 Mitarbeiter:innen in sechzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Gmünd, Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Mödling, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 2.100 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com