Österreichischer Studierendenheimanbieter auf Erfolgskurs

Wien (OTS) -

Der Aufsichtsrat der STUWO AG hat das Vorstandsmandat von Valerija Karsai MAS MBA, Vorständin für die operativen Geschäfte, für drei weitere Jahre verlängert.

Die erfahrene Immobilien-Geschäftsfrau bringt ihr umfassendes Fachwissen, ihre Expertise sowie ihre langjährige berufliche Erfahrung in der Bau- und Immobilienbranche weiterhin in die strategische und operative Entwicklung des Unternehmens ein. Damit stellt die STUWO AG sicher, auch künftig heimischen Studierenden sowie Bewohner:innen aus über 100 weiteren Nationen in ihren 20 Wohnheimen in Österreich ein schönes, modernes und leistbares Zuhause bieten zu können.

Neben der erfolgreichen Stabilisierung des Unternehmens stehen weitere Entwicklungsschritte im Fokus. Expansionen und bauliche Erweiterungen an den Standorten Wien, Innsbruck und Villach sind bereits angedacht und befinden sich in Planung.

Mit der Verlängerung des Vorstandsmandats von Valerija Karsai MAS MBA und der Ernennung von Michael Helm MA zum Finanzvorstand der STUWO AG Ende 2025 setzt der Aufsichtsrat auf Kontinuität, Erfahrung und eine klare Zukunftsperspektive im Bereich studentisches Wohnen in Österreich.

STUWO Student Housing bietet als einer der größten Wohnheimbetreiber Österreichs knapp 4.000 Studentenheimplätze für Studierende in Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Villach, Krems und Lambach. Von topmodernen Einzel-Apartments über gemütliche Studentenzimmer zu zweit, bis zu WG-Optionen und geräumigen Pärchen-Wohnungen, ausgestattet mit allem, was man sich in einem neuen Zuhause wünscht.

Weitere Informationen zu STUWO Student Housing unter: www.stuwo.at