100 Jahre Rax-Seilbahn: Festakt würdigt alpines Pionierprojekt

Reichenau an der Rax (OTS) -

Die von der Familie Scharfegger betriebene erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs feierte ihr 100-jähriges Bestehen mit einem festlichen Jubiläumsakt im Schloss Reichenau. Mehr als 350 Gäste aus Politik, Tourismus, Wirtschaft, Medien und Kultur nahmen an der Veranstaltung teil und würdigten gemeinsam ein Jahrhundert alpiner Pionierarbeit. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1926 hat die Rax-Seilbahn die alpine Mobilität nachhaltig geprägt und sich zugleich zu einem Symbol für die touristische Entwicklung in Niederösterreich entwickelt.

Reichenau an der Rax / Wien, Mittwoch, 10. Juni 2026. Die Rax-Seilbahn zählt zu den prägendsten Infrastrukturprojekten der österreichischen Tourismusgeschichte. Seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1926 verbindet sie Hirschwang mit dem 1.546 Meter hohen Rax-Plateau und gilt als technisches Pionierwerk, das die alpine Mobilität nachhaltig verändert hat. In weniger als acht Minuten überwindet die Bahn mehr als 1.000 Höhenmeter und wurde bereits früh als „Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“ beschrieben – ein Bild, das ihren Innovationscharakter bis heute treffend unterstreicht.

Die Vision einer technischen Bergerschließung entstand aus dem Wunsch, die Raxalpe einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen. „Der Hotelier und Bergfreund Camillo Kronich setzte sich vehement für das Projekt ein. Es handelt sich hierbei um eine gewaltige Ingenieurleistung, die trotz schwierigen Terrains in Rekordzeit realisiert wurde. Mittlerweile nutzen jährlich rund 200.000 Gäste unsere komfortable Aufstiegshilfe“, betont Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts, zum Start des Festakts „100 Jahre Rax-Seilbahn“.

Festakt für die Geschichtsbücher

Bereits vor dem offiziellen Start des Festakts (09.06.) wurde in der gesamten Region die Werbetrommel gerührt. Neben Sonderfahrten mit der Höllentalbahn, die ebenfalls ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, gab es im Rax-Bräu Brezel, Bier und zünftige Musik. Direkt bei der Talstation der Rax-Seilbahn setzten sich die Gäste an Fotopoints gekonnt in Szene oder erkundeten eine historische Gondel. Aufgrund einer Gewitterwarnung in der Rax-Region wurde der Festakt (Start: 14:00 Uhr) in das historische Schloss Reichenau verlegt. Rund 350 Persönlichkeiten aus Politik, Tourismus, Wirtschaft, Kultur und Medien sowie zahlreiche Freunde und Wegbegleiter feierten gemeinsam ein Jahrhundert Rax-Seilbahn.



Den Auftakt gestalteten die Musikschule Oberes Schwarzatal sowie die Singgemeinschaft Payerbach-Reichenau mit musikalischen Beiträgen, bevor ein Kurzfilm die 100-jährige Geschichte der Seilbahn nachzeichnete. Auch die Festrede von Christian Wörister, Vorstand der Kitzbüheler Bergbahnen, sowie die Präsentation einer Sonderbriefmarke durch Postdirektor Walter Oblin prägten den offiziellen Teil. Durch das Programm führte ORF-Moderatorin Veronika Berger und setzte mit erfrischenden Interviews den passenden Rahmen für diesen historischen Tag. Neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gaben sich Elisabeth Zehetner (Staatssekretärin), Astrid Steharnig-Staudinger (Geschäftsführerin der Österreich Werbung), Michael Duscher (Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung) sowie führende Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus, Wirtschaft und Politik ein Stelldichein. Gesichtet wurden u.a. Franz Hörl (Fachverbandsobmann der Seilbahnwirtschaft in der WKÖ), Monika Eisenhuber (Vizepräsidentin der WKNÖ), La Hong (Star-Designer), Maria Happel (Intendantin Festspiele Reichenau), Klaus Hönigsberger (Präsident des europäischen Skiareatest) sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten.

Zur vollständigen Presseinformation (inkl. Bildmaterial):

https://presse.hiller-communications.at/news-100-jahre-rax-seilbahn-festakt-wuerdigt-alpines-pionierprojekt?id=243265&menueid=17335&l=deutsch

Mehr Informationen zur Rax-Seilbahn finden Sie unter: www.raxalpe.com

