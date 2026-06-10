Totschnig zur Woche des Waldes: Wald schafft Wertschöpfung und schützt das Klima

Wien (OTS) -

Die Woche des Waldes vom 8. bis 14. Juni steht 2026 unter dem Motto „Wald und Wirtschaft“. Damit soll verstärkt auf die Bedeutung der Wälder und ihre Funktionen aufmerksam gemacht werden.



Mit einem Waldanteil von rund 48 Prozent an der Staatsfläche ist Österreich ein Wald- und Holzland. Der Wald leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Sicherung von Arbeitsplätzen, insbesondere in den ländlichen Regionen.



Bundesminister Norbert Totschnig: „Im gesamten Wertschöpfungsnetzwerk der Forst- und Holzwirtschaft wird, inklusive vor- und nachgelagerter Branchen, eine Wertschöpfung von 43,1 Mrd. Euro pro Jahr erwirtschaftet. Zudem sind 444.000 Arbeitsplätze auf die Forst- und Holzwirtschaft zurückzuführen. Der Wald ist somit ein zentraler Bestandteil der österreichischen Wirtschaft, dieser Erfolg ist eng mit einer aktiven und nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder verbunden.“



Aktive und nachhaltige Bewirtschaftung notwendig

Nur mit einer aktiven und nachhaltigen Bewirtschaftung können die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile der österreichischen Wälder verantwortungsvoll genutzt und für künftige Generationen gesichert werden. Durch gezielte Pflege- und Nutzungseingriffe werden Wälder verjüngt und an sich verändernde Umweltbedingungen angepasst. So entstehen stabile, artenreiche und resiliente Bestände, die den nachwachsenden Rohstoff Holz liefern sowie zum Aufbau einer nachhaltigen Bioökonomie beitragen. Die Bedeutung der Waldbewirtschaftung wird durch eine erst kürzlich erschienene Studie hervorgehoben. Jeder zehnte erwirtschaftete Euro sowie jeder elfte Arbeitsplatz sind auf das Wertschöpfungsnetzwerk der Forst- und Holzwirtschaft zurückzuführen. Zudem leistet die Branche auch einen wichtigen Beitrag zu den Staatseinnahmen. 29,2 Mrd. Euro an Steuern und Abgaben werden unmittelbar und mittelbar generiert. Dies entspricht einem Anteil von 12 Prozent der Staatseinnahmen (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger).



Baustoff der Zukunft

Besonders im Hinblick auf den Klimawandel gewinnt die verstärkte Nutzung von Holz an Bedeutung. Als Baustoff kann Holz energieintensive Materialien ersetzen, deren Herstellung mit hohen CO₂-Emissionen verbunden ist. Gleichzeitig bleibt das während des Wachstums im Holz gebundene CO₂ langfristig gespeichert. Auch Nebenprodukte aus der Holzverarbeitung können stofflich oder energetisch genutzt werden und tragen damit zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Energieimporten bei.



Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie

Damit leistet die Forst- und Holzwirtschaft einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Seit 1990 haben nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holznutzung die Atmosphäre um rund 900 Millionen Tonnen fossiles CO₂-Äquivalent entlastet. Gleichzeitig ist der Holzvorrat in den heimischen Wäldern um beeindruckende 255 Millionen Vorratsfestmeter gewachsen, und mehr als 100 Millionen Vorratsfestmeter Biotopholz wurden gezielt für die Förderung der Biodiversität bereitgestellt. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll: Wirtschaftliche Wertschöpfung, ökologische Verantwortung und wirksamer Klimaschutz gehen in der Wertschöpfungskette Forst–Holz–Papier Hand in Hand.



Nähere Informationen zur Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft für die österreichische Wirtschaft finden sich unter: Wertschöpfungskette Wald und Holz sichert Arbeitsplätze