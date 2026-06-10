NEOS Wien / Bernecker-Thiel zu Reform der Mindestsicherung: Wichtiger Schritt, damit sich Arbeit wieder lohnt

Wien (OTS) -

Die neuen Zahlen des AMS Wien zeigen, was NEOS Wien seit Jahren sagen und auch umgesetzt haben: Die Reform der Mindestsicherung wirkt, und Erwerbsanreize führen zu mehr Beschäftigung.

Ende Mai waren dieses Jahr 5.485 subsidiär Schutzberechtigte arbeitslos gemeldet – letztes Jahr waren es noch 8.590. Die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe ist um 36 Prozent gesunken, während sie über alle anderen Gruppen stabil geblieben ist. Bei Asylberechtigten gibt es einen Rückgang um 9,6 Prozent. Auch AMS-Chef Johannes Kopf bestätigt in Medienberichten den positiven Effekt der Reform.

„Das ist der Effekt, den wir wollten“, so NEOS-Sozialsprecherin Arabel Bernecker-Thiel. „Die Mindestsicherung ist ein soziales Auffangnetz – als Dauerzustand war sie nie gedacht. Wer arbeiten kann, soll arbeiten. Alles andere wäre nicht fair. Und die Zahlen zeigen, dass die Menschen das auch tun, sobald sich Arbeit im Vergleich rechnet.“

Bernecker-Thiel macht zugleich klar, wo NEOS noch nicht am Ziel ist: „Treffsichere Sozialpolitik hört bei der Reform der Mindestsicherung nicht auf. Indem wir auf Sachleistungen setzen, sorgen wir dafür, dass kein Kind zurückbleibt – egal woher die Eltern kommen oder was sie verdienen. Unser Fokus liegt dabei auf guten Kindergärten und Schulen: Damit sichern wir die Chancen der Kinder und halten gleichzeitig den Anreiz aufrecht, dass die Eltern arbeiten gehen.“

NEOS pocht außerdem weiter auf eine bundesweite Residenzpflicht für Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte. „Die Zahlen zeigen auch, dass durch unsere Reform weniger Menschen wegen höherer Mindestsicherung nach Wien ziehen. Wien ist nach wie vor das einzige Bundesland, das seine Asylquote nicht nur erfüllt, sondern sogar übererfüllt und sollte nicht allein stemmen müssen, wozu sich alle Bundesländer verpflichtet haben“, so Bernecker-Thiel.

Für NEOS belegen die Zahlen, dass der eingeschlagene Kurs stimmt: „Die gestiegenen Beschäftigungszahlen von subsidiär Schutzberechtigten und Asylberechtigten sind ein erster Erfolg. Wir sehen wir aber weiter Reformbedarf, um das Sozialsystem noch effizienter und treffsicherer zu machen. Dabei setzen wir uns für bundeseinheitliche Lösungen ein“, schließt Bernecker-Thiel.