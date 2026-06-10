20 Jahre Vienna Experts Club International

Wien (OTS) -

Der „Vienna Experts Club International“ (VECI) des WienTourismus feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 vernetzt der Club erfolgreich Expert:innen der Tourismus- und Reisebranche aus aller Welt und bietet ihnen eine umfassende B2B-Plattform mit relevanten Informationen rund um die Destination Wien. Heute zählt der VECI rund 16.000 Mitglieder aus 100 Ländern und hat bislang etwa 14.000 Wien-Besuche ermöglicht.

Wien hat sich längst von einer klassischen Städtedestination hin zu einer international gefragten Premium-, Kultur- und Lifestyle-Destination entwickelt. Genau an diesem Punkt setzt der „Vienna Experts Club International“ (VECI) an: Seit seiner Gründung im Jahr 2006 unterstützt er gezielt Branchenvertreter:innen, die Reisen nach Wien anbieten, dabei, die Destination umfassend kennenzulernen, Angebote strategisch zu vermarkten und ihren Kund:innen besondere Erlebnisse zu ermöglichen. Mitglieder werden über die Club-Website des WienTourismus betreut und profitieren von regelmäßigen Branchen-Updates, Newslettern sowie Einladungen zu aktuellen touristischen Angeboten der Stadt. Ziel des VECI ist es, seinen Mitgliedern exklusive Möglichkeiten zu bieten, ihr Wien-Wissen zu erweitern und bekannte sowie weniger bekannte Attraktionen der Stadt besser kennenzulernen – als Grundlage für eine qualitativ hochwertige Beratung sowie die Konzeption spannender Wien-Programme.

„Der Vienna Experts Club International ermöglicht Branchenvertreter:innen aus aller Welt exklusiven Zugang zur Destination Wien, einem starken internationalen Netzwerk von Expert:innen und bietet eine Kombination aus Information und Erlebnis. Auch nach 20 Jahren ist der Club in seiner Form weltweit einzigartig und entwickelt sich dank unseres engagierten Partnernetzwerks stetig weiter. Mit dem VECI erleben unsere Mitglieder die Vielfalt Wiens aus erster Hand und überzeugen sich selbst vom hohen Qualitätsanspruch der Stadt als Premium-Destination. Mein besonderer Dank gilt unseren langjährigen Partnern in Wien, die diesen Erfolg erst möglich machen,“ sagt WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner anlässlich des 20-jährigen Bestehens des VECI.

Für November 2026 ist ein exklusiver Jubiläums-Famtrip für zehn internationale VECI-Mitglieder geplant. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit VECI-Hotelpartnern und den VECI-Angebotspartnern aus Kunst, Kultur und Sightseeing. Im Fokus stehen besonders strategisch wichtige Multiplikator:innen aus den Kernmärkten USA, Kanada, UK, Südkorea, Japan sowie Frankreich und der Schweiz, die Wien gezielt vermarkten und maßgeblich zur touristischen Nachfrage beitragen. Anlässlich des Jubiläumsjahres werden heuer auch in Kooperation mit der Wiener Hotellerie exklusive Gewinnspiele realisiert – als Preise winken Restaurantgutscheine und Hotelaufenthalte. Das nächste Jubiläumsgewinnspiel lockt mit einem Aufenthalt im Hotel Sacher: Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück sowie einer gebrandeten „20 Jahre VECI“- Sachertorte.

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