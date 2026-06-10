Österreichs aktuelle Vorlieben bei der Immobiliensuche

Österreich (OTS) -

Eigentumswohnungen mit ca. 80 Quadratmetern und Mietwohnungen mit etwa 70 Quadratmetern am stärksten nachgefragt (Medianwerte)

Mehr als 70 Prozent suchen auf Online-Immobilienportalen

Traumimmobilie: Fast die Hälfte wünscht sich Haus mit Garten



Das Immobilienportal willhaben hat im Mai gemeinsam mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent die aktuellen Vorlieben der Österreicherinnen und Österreicher bei der Immobiliensuche analysiert. Die repräsentative Befragung erfolgte unter mehr als 1.500 Personen im Alter von 18 bis 59 Jahren, die aktuell auf Immobiliensuche sind, oder dies in den vergangenen sechs Monaten waren.



Wohnungen zur Miete stehen bei Immobiliensuchenden derzeit an erster Stelle: 47,1 Prozent der Befragten bevorzugen eine Mietwohnung. 34,1 Prozent sind aktuell, oder waren kürzlich, auf der Suche nach einem Haus zum Kauf. Etwa ein Drittel (33,7 Prozent) interessiert sich für eine Eigentumswohnung. Weitere 18,5 Prozent geben an, nach einem Haus zur Miete zu suchen, während 19,2 Prozent Baugrund erwerben möchten.

Die gefragtesten Immobilien-Größen

Die am stärksten nachgefragte Größe bei Eigentumswohnungen ist der Bereich 61-80 Quadratmeter. Danach suchten 31,5 Prozent der Befragten, gefolgt von 81 bis 100 Quadratmeter (28,2 Prozent). Der Medianwert lag hier bei ca. 80 Quadratmetern.



Die gesuchte Fläche bei Wohnungen zur Miete ist merklich geringer: An erster Stelle lag auch hier der Größenbereich 61-80 Quadratmeter (32,5 Prozent), danach folgte jedoch eine Größe bis maximal 50 Quadratmeter (31,7 Prozent). Der entsprechende Medianwert ergab rund 70 Quadratmeter.

Online-Immobilienportale als beliebteste Quelle

Als bevorzugte Informationsquelle wird zu 70,1 Prozent auf Online-Immobilienportale gesetzt. Dabei haben 87,1 Prozent dieser Personen zumindest einmal in den vergangenen sechs Monaten auf willhaben gesucht.

Österreichs Traumimmobilie steht im Garten

Auf die Frage nach der Wunschimmobilie bei völlig freier Auswahl antwortete knapp die Hälfte der Befragten (46,2 Prozent) mit einem Haus, das über einen Garten verfügt. Diesen Wunsch hegen weibliche Befragte mit 49,6 Prozent stärker als Männer (43,3 Prozent).



An zweiter Stelle steht eine Wohnung oder ein Haus am Wasser (14,8 Prozent), dies ist besonders für Befragte ab 40 Jahren reizvoll. Darauf folgen ein Bauernhof mit 6,7 Prozent, eine Dachgeschosswohnung mit 4,9 Prozent, ein Schloss mit 4,9 Prozent sowie ein Loft mit 4,1 Prozent. 3,2 Prozent wählten eine Altbauwohnung als Traumimmobilie.

Methodik

Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent hat im Auftrag von willhaben im Mai 2026 insgesamt 1.551 Interviews zur Immobiliensuche durchgeführt. Befragt wurden Personen zwischen 18 und 59 Jahren, die in den vergangenen sechs Monaten auf Immobiliensuche waren bzw. aktuell sind. Das Sample steht repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.