  • 10.06.2026, 09:00:46
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Das sind die „Steuerberater:innen des Jahres 2026“!

IFA AG und „Die Presse“ vergaben zum 12. Mal die renommierten Branchenawards

Das sind die „Steuerberater:innen des Jahres 2026“, die feierliche Preisverleihung fand am 9. Juni in den Wiener Sofiensälen statt.
Wien (OTS) - 

  • IFA AG und „Die Presse“ prämierten zum bereits 12. Mal Österreichs beste Steuerberater:innen
  • Ausgezeichnet wurden 7 Fachkategorien, 9 Bundesland-Allrounder, Lebenswerk und Rookie oft he Year
  • Hohe Nominierungsanzahl unterstreicht Stellenwert von Branche und Auszeichnung

Österreichs beste Steuerberater:innen 2026 sind gekürt: Am 9. Juni haben IFA AG, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis zum bereits zwölften Mal die renommierte Branchenauszeichnung „Steuerberater:in des Jahres“ vergeben. Die begehrten Trophäen wurden in sieben Fachkategorien sowie neun Bundesländer-Wertungen verliehen. Zusätzlich wurden zwei Sonderpreise vergeben: Mit der Auszeichnung „Lebenswerk“ wurde Prof. Dr. Günther Hackl geehrt. Für die beste Steuerberater-Prüfung des Jahres wurde Leon Schwarz LLB. (WU) mit dem „Rookie of the Year“-Award ausgezeichnet. Dieser Sonderpreis wird in Kooperation mit der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) vergeben.

„Österreichs Steuerberater:innen sichern mit ihrer Expertise und Tatkraft die wirtschaftliche Stärke des Landes. In einem Umfeld, das immer komplexer wird, behalten sie den Überblick und sorgen so für Klarheit, Sicherheit und den Erfolg ihrer Klient:innen. Wir freuen uns, herausragenden Leistungen dieser Branche bereits zum zwölften Mal mit den begehrten Awards „Steuerberater:in des Jahres“ auszeichnen zu dürfen und gratulieren allen Preisträger:innen“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.

Preisträger:innen der Fachkategorien

  • Freie Berufe: Mag. (FH) Christian Kainz | ECOVIS Scholler & Partner
  • Immobilien- und Bauwirtschaft: MMag. Elisabeth Ludwig | Grant Thornton Austria
  • Internationales und Konzernsteuerrecht: Mag. Matthias Mitterlehner | ICON Wirtschaftstreuhand
  • KI und Digitalisierung: Mag. Kirstin Krippner | KPMG Austria
  • Kleine und mittlere Unternehmen: Mag. Clemens Klinglmair | Deloitte
  • Private Clients: MMag. Michael Petritz, LL.M., TEP. | KPMG Austria
  • Umgründungen: Dr. Karl Stückler, BSc, LL.B. | BDO Austria

Preisträger „Allrounder Bundesland“

  • Burgenland: GCT Gneist Consulting Team Steuerberatung GmbH
  • Kärnten: TPA Regio Steuerberatung GmbH
  • Niederösterreich: KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH
  • Oberösterreich: Raml und Partner Steuerberatung GmbH
  • Salzburg: Deloitte Salzburg Steuerberatungs GmbH
  • Steiermark: Steuerberatung Hackl GmbH
  • Tirol: GHP Steuerberatung GmbH
  • Vorarlberg: BDO Austria GmbH, Zweigniederlassung Schlins
  • Wien: TPA Steuerberatung GmbH

Preisträger „Lebenswerk“

  • Prof. Dr. Günther Hackl

Preisträger „Rookie of the Year“

  • Leon Schwarz LLB. (WU), Grant Thornton Austria

Prämierung der Gewinner:innen durch Fachjury und Publikums-Voting

Während der Nominierungsphase von Jänner bis April konnten österreichische Unternehmer:innen sowie Freiberufler:innen ihre Favorit:innen für die Auszeichnung ins Rennen schicken. Insgesamt sind 15.544 Nominierungen eingelangt. Die Bundesländer-Wertung erfolgte als Publikumspreis anhand der eingegangenen Votings. Die Gewinner:innen der sieben Fachkategorien wurden durch eine Fachjury mit Expert:innen aus der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche gekürt.

Über IFA

Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen die Investitionsmöglichkeiten geförderte Bauherrenmodelle, exklusive Prime Investments und Anleihen. www.ifa.at

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E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ifa.at/

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