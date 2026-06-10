Das sind die „Steuerberater:innen des Jahres 2026“!

Wien (OTS) -

IFA AG und „Die Presse“ prämierten zum bereits 12. Mal Österreichs beste Steuerberater:innen

Ausgezeichnet wurden 7 Fachkategorien, 9 Bundesland-Allrounder, Lebenswerk und Rookie oft he Year

Hohe Nominierungsanzahl unterstreicht Stellenwert von Branche und Auszeichnung

Österreichs beste Steuerberater:innen 2026 sind gekürt: Am 9. Juni haben IFA AG, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis zum bereits zwölften Mal die renommierte Branchenauszeichnung „Steuerberater:in des Jahres“ vergeben. Die begehrten Trophäen wurden in sieben Fachkategorien sowie neun Bundesländer-Wertungen verliehen. Zusätzlich wurden zwei Sonderpreise vergeben: Mit der Auszeichnung „Lebenswerk“ wurde Prof. Dr. Günther Hackl geehrt. Für die beste Steuerberater-Prüfung des Jahres wurde Leon Schwarz LLB. (WU) mit dem „Rookie of the Year“-Award ausgezeichnet. Dieser Sonderpreis wird in Kooperation mit der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) vergeben.

„Österreichs Steuerberater:innen sichern mit ihrer Expertise und Tatkraft die wirtschaftliche Stärke des Landes. In einem Umfeld, das immer komplexer wird, behalten sie den Überblick und sorgen so für Klarheit, Sicherheit und den Erfolg ihrer Klient:innen. Wir freuen uns, herausragenden Leistungen dieser Branche bereits zum zwölften Mal mit den begehrten Awards „Steuerberater:in des Jahres“ auszeichnen zu dürfen und gratulieren allen Preisträger:innen“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.

Preisträger:innen der Fachkategorien

Freie Berufe : Mag. (FH) Christian Kainz | ECOVIS Scholler & Partner

: Mag. (FH) Christian Kainz | ECOVIS Scholler & Partner Immobilien- und Bauwirtschaft : MMag. Elisabeth Ludwig | Grant Thornton Austria

: MMag. Elisabeth Ludwig | Grant Thornton Austria Internationales und Konzernsteuerrecht : Mag. Matthias Mitterlehner | ICON Wirtschaftstreuhand

: Mag. Matthias Mitterlehner | ICON Wirtschaftstreuhand KI und Digitalisierung : Mag. Kirstin Krippner | KPMG Austria

: Mag. Kirstin Krippner | KPMG Austria Kleine und mittlere Unternehmen : Mag. Clemens Klinglmair | Deloitte

: Mag. Clemens Klinglmair | Deloitte Private Clients : MMag. Michael Petritz, LL.M., TEP. | KPMG Austria

: MMag. Michael Petritz, LL.M., TEP. | KPMG Austria Umgründungen: Dr. Karl Stückler, BSc, LL.B. | BDO Austria

Preisträger „Allrounder Bundesland“

Burgenland : GCT Gneist Consulting Team Steuerberatung GmbH

: GCT Gneist Consulting Team Steuerberatung GmbH Kärnten : TPA Regio Steuerberatung GmbH

: TPA Regio Steuerberatung GmbH Niederösterreich : KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH

: KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH Oberösterreich : Raml und Partner Steuerberatung GmbH

: Raml und Partner Steuerberatung GmbH Salzburg : Deloitte Salzburg Steuerberatungs GmbH

: Deloitte Salzburg Steuerberatungs GmbH Steiermark : Steuerberatung Hackl GmbH

: Steuerberatung Hackl GmbH Tirol : GHP Steuerberatung GmbH

: GHP Steuerberatung GmbH Vorarlberg : BDO Austria GmbH, Zweigniederlassung Schlins

: BDO Austria GmbH, Zweigniederlassung Schlins Wien: TPA Steuerberatung GmbH

Preisträger „Lebenswerk“

Prof. Dr. Günther Hackl

Preisträger „Rookie of the Year“

Leon Schwarz LLB. (WU), Grant Thornton Austria

Prämierung der Gewinner:innen durch Fachjury und Publikums-Voting

Während der Nominierungsphase von Jänner bis April konnten österreichische Unternehmer:innen sowie Freiberufler:innen ihre Favorit:innen für die Auszeichnung ins Rennen schicken. Insgesamt sind 15.544 Nominierungen eingelangt. Die Bundesländer-Wertung erfolgte als Publikumspreis anhand der eingegangenen Votings. Die Gewinner:innen der sieben Fachkategorien wurden durch eine Fachjury mit Expert:innen aus der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche gekürt.

Über IFA

Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen die Investitionsmöglichkeiten geförderte Bauherrenmodelle, exklusive Prime Investments und Anleihen. www.ifa.at