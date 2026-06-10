  • 10.06.2026, 09:00:48
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WILD & SCHÖN FESTIVAL bringt über 100 Jugendliche nach Wien

Wien (OTS) - 

Vom 22. bis 26. Juni findet im NEST der Wiener Staatsoper und im DSCHUNGEL WIEN das erste WILD & SCHÖN FESTIVAL statt. Neun Produktionen junger Musiktheater- und Tanzensembles wurden von einer Jury ausgewählt. Über 100 Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren aus ganz Österreich und sogar Berlin kommen dafür nach Wien und zeigen ihre Arbeiten.

Diese behandeln Themen von Verletzlichkeit, Entschleunigung, Gemeinschaft und Verantwortung in einer Welt zwischen Überforderung und der Sehnsucht nach Veränderung. Besonders spannend ist die künstlerische Vielfalt der ausgewählten Arbeiten: inklusive Tanzensembles, Schulorchester, selbstorganisierte Jugendgruppen sowie erste Arbeiten von Absolvent*innen von Kunst- und Musikhochschulen stehen nebeneinander und eröffnen unterschiedliche Zugänge, Handschriften und Arbeitsweisen.

Begleitet wird das Festival von einem Programm aus Workshops, Gesprächen und Partys, das Raum für Austausch, Begegnung und neue Ideen schafft. Die Eröffnung findet im DSCHUNGEL WIEN statt, den Abschluss bildet eine Opernkaraoke-Party im NEST der Wiener Staatsoper.

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DSCHUNGEL WIEN

Theaterhaus für junges Publikum
Tanja Fasching
Telefon: 01522072027
E-Mail: [email protected]

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