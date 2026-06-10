- 10.06.2026, 09:00:48
- /
- OTS0026
Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf findet am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, um 16.00 Uhr im großen Saal der Volkshochschule, 21., Angerer Straße 14, statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/floridsdorf/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 21. Bezirk, Tel. 01/4000-21110 bzw. E-Mail [email protected].
(Schluss) bv/red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK