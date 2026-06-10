40 Jahre RDB Rechtsdatenbank: Vom Pionier der digitalen Rechtsinformation zur KI-gestützten Zukunft

Wien (OTS) -

Was heute selbstverständlich erscheint, war vor 40 Jahren eine visionäre Idee: juristische Fachinformation digital zugänglich zu machen. Mit der Gründung der RDB Rechtsdatenbank im Jahr 1986 entstand Österreichs erste Rechtsdatenbank und damit ein Meilenstein für die juristische Recherche. Vier Jahrzehnte später steht die RDB mehr denn je für Innovation, Verlässlichkeit und technologischen Fortschritt. Zum 40-jährigen Jubiläum feiert der juristische Fachverlag MANZ die Erfolgsgeschichte der RDB mit einem besonderen Angebot für Neukund:innen: 40 Prozent Rabatt auf neu abgeschlossene RDB-Abonnements im Jahr 2026.

Von der Vision zur digitalen Erfolgsgeschichte

Als die RDB 1986 gegründet wurde, befand sich die digitale Welt noch am Anfang: Computer waren Spezialgeräte und das Internet war noch nicht Teil des Alltags. Dennoch erkannten die Initiatoren rund um die Geschäftsführer der MANZ’schen Verlags- und Universitätsbuchhandlung Dr. Anton Hilscher und Dkfm. Franz Stein das Potenzial digitaler Rechtsinformation und schufen gemeinsam mit Partnern aus Verlagswesen und Wirtschaft die Grundlage für eine Innovation, die die juristische Recherche nachhaltig verändern sollte.

Die ersten Jahre waren geprägt von Pioniergeist und enormem Aufwand. Inhalte mussten aus gedruckten Werken digitalisiert, manuell korrigiert und aufbereitet werden. Was heute automatisiert erfolgt, erforderte damals unzählige Arbeitsstunden und viel technisches Know-how.

Immer am Puls der Zeit

Seit ihrer Gründung hat sich die RDB kontinuierlich weiterentwickelt. Von den ersten Datenbankabfragen via Modem bis hin zu intelligenten Recherche- und Suchtechnologien zählt die RDB seit Jahrzenten zu den technologischen Vorreitern im österreichischen Rechtsinformationsmarkt.

Heute umfasst die RDB über 3,5 Millionen Dokumente und verzeichnet durchschnittlich vier Millionen Suchanfragen pro Monat. Die klassische Recherche wurde 2023 durch eine KI-basierte semantische Suche sowie eine Ähnlichkeitssuche ergänzt. Features wie der „Linkbutler“, die „Klausel-Bibliothek“ oder die „Linkvorschau“ komplettieren das Angebot und bieten allen Nutzer:innen Komfort und Mehrwert über die Standardrecherche hinaus.

Parallel dazu hat der juristische Fachverlag MANZ mit Genjus KI ein eigenständiges Produkt auf Basis generativer KI entwickelt und im April 2025 auf den Markt gebracht. Zudem steht am 24. Juni 2026 die Markteinführung des umfassenden Legal AI Workspace MANZ-Noxtua bevor. Damit rücken zunehmend Anwendungen in den Vordergrund, die Inhalte nicht nur auffindbar machen, sondern auch einordnen, verknüpfen und in einen unmittelbaren Zusammenhang setzen.

Künstliche Intelligenz verändert die juristische Recherche derzeit grundlegend. Die RDB begleitet diese Entwicklung konsequent und unterstützt Nutzer:innen dabei, Inhalte effizienter zu erschließen und Zusammenhänge besser zu verstehen.

Geburtstagsangebot: 40 Jahre RDB, 40 Prozent geschenkt

Zum 40-jährigen Jubiläum bedankt sich der MANZ Verlag bei allen, die die Entwicklung der RDB über Jahrzehnte begleitet haben und lädt gleichzeitig neue Nutzer:innen ein, die Vorteile der RDB kennenzulernen. Bei Neuabschluss eines RDB-Abonnements im Jahr 2026 erhalten Neukund:innen 40 Prozent Rabatt auf den jeweils gültigen monatlichen Abopreis.

Mehr Informationen finden Sie unter: RDB Rechtsdatenbank.