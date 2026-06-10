Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Penzing findet am 17.6.2026, um 16.00 Uhr, im Festsaal des Pflegewohnhauses Baumgarten, 1140 Wien, Seckendorfstraße 1 statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/penzing/sitzungen-bezirksvertretung