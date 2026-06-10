Zweifache Auszeichnung für KPMG: Kirstin Krippner und Michael Petritz sind „Steuerberater:innen des Jahres“

Wien (OTS) -

Gleich zwei Steuerberater:innen des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG wurden mit dem renommierten Preis „Steuerberater:in des Jahres 2026“ ausgezeichnet. In der Fachkategorie „Private Clients“ holte Michael Petritz die begehrte Trophäe. Die Kategorie „KI und Digitalisierung“ konnte Kirstin Krippner für sich entscheiden.

Mit klarem Fokus auf die technologische Transformation und praxisnaher Umsetzung digitaler Lösungen im Bereich Steuern überzeugt KPMG Partnerin Kirstin Krippner als diesjährige Gewinnerin der Kategorie KI und Digitalisierung. In dem sich stetig wandelnden Geschäftsfeld setzt sie auf einen ganzheitlichen Ansatz und die Verschränkung neuer Technologien mit Prozessen, Daten und den Bedürfnissen der Kund:innen. „Die Zukunft der Steuerberatung liegt in der intelligenten Verbindung von Technologie und persönlicher Beratung. KI ermöglicht uns, Freiräume für genau das zu schaffen, was wirklich zählt: individuelle Betreuung und strategische Weitsicht. Die Auszeichnung freut mich daher besonders, sie bestätigt, dass mein Team und ich mit unserem Beratungsansatz auf dem richtigen Weg sind“, so Kirstin Krippner.

Auch der Bereich Private Clients ist seit einigen Jahren von dynamischen Veränderungen geprägt. Umso mehr suchen Kund:innen nach langfristig stabilen und verlässlichen Lösungen, beobachtet KPMG Partner Michael Petritz in seiner täglichen Beratungspraxis, für die er nun ausgezeichnet wurde. „Gerade im Private-Clients-Bereich ist das Vertrauensverhältnis zwischen Mandanten und Berater ein essenzieller Faktor. Digitale Tools schaffen Effizienz, die Qualität exzellenter Beratung wird sich aber auch zukünftig darin zeigen, die richtigen Fragen zu stellen und daraus passgenaue Lösungen zu entwickeln. Die Auszeichnung zeigt die große Wertschätzung für unsere Arbeit und ist zugleich ein Auftrag, diese mit noch größerem Engagement weiterzuführen“, freut sich Michael Petritz.

Steuerberater:innen des Vertrauens

Zum bereits zwölften Mal hatten heimische Unternehmen und Kund:innen im Rahmen des Awards „Steuerberater:in des Jahres“ von IFA AG und der Tageszeitung Die Presse die Möglichkeit, für die beste Beratung abzustimmen. In den Fachkategorien Freie Berufe, Immobilien- und Bauwirtschaft, Internationales und Konzernsteuerrecht, KI und Digitalisierung, Kleine und mittlere Unternehmen, Private Clients sowie Umgründungen wurden diesmal 15.544 Nominierungen gezählt. Seit dem Bestehen des Awards konnten bereits zahlreiche KPMG Partner:innen die renommierte Branchenauszeichnung entgegennehmen.

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