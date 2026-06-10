Steuerberater:in des Jahres 2026: Zwei Auszeichnungen für Deloitte

Wien (OTS) -

Die „Steuerberater:innen des Jahres“ stehen fest: Das Beratungsunternehmen Deloitte erhielt eine Doppelauszeichnung. Neben Deloitte Partner Clemens Klinglmair konnte das Team des Standortes Deloitte Salzburg sowohl ihre Kundinnen und Kunden als auch die Fachjury überzeugen.



Die IFA AG kürt jährlich gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ die besten Steuerberaterinnen und Steuerberater des Landes. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in den Wiener Sofiensälen wurden am 9. Juni die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger verkündet.



In der Fachkategorie „Kleine und mittlere Unternehmen“ konnte Clemens Klinglmair, Partner bei Deloitte in Oberösterreich, überzeugen. Der Steuerberater steht mit seinem Team mittelständischen Unternehmen und freiberuflich Tätigen unter anderem bei Unternehmensgründungen und -übergaben, Umstrukturierungen sowie im Rahmen von Zielerreichungsprozessen zur Seite. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Zukunftsberatung, insbesondere mit Hilfe einer eigenen KMU-Beratungsschatzkiste. „Der Award ist Anerkennung und Ansporn zugleich. Er bestätigt die starke Arbeit meines Teams und motiviert uns alle, die oberösterreichischen Unternehmen auch künftig bestmöglich zu unterstützen“, freut sich Clemens Klinglmair.



Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus den Bundesländern: So konnte sich das Team von Deloitte Salzburg den begehrten Award in der Kategorie „Allrounder Bundesland Salzburg“ sichern. Das Salzburger Deloitte Office bietet ein breites Angebot von Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsberatung bis hin zu Buchhaltung sowie Personal- und Lohnverrechnung – sowohl für Klein- und Mittelbetriebe als auch für Groß-, Familien und Konzernunternehmen aller Branchen. „Die Auszeichnung zeigt, dass die Kundinnen und Kunden auf unsere langjährige Erfahrung und unseren täglichen Einsatz vor Ort vertrauen. Es freut uns umso mehr, diesen Preis bereits zum fünften Mal mit nach Hause nehmen zu dürfen“, betont Michael Fischer, Partner bei Deloitte in Salzburg. Gemeinsam mit Barbara Pira und Felix Reitsperger leitet er die Betreuung der Kundinnen und Kunden am Standort.



Im Rahmen der „Steuerberater:in des Jahres“-Awards hatten Kundinnen und Kunden österreichweit die Möglichkeit, die Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer ihres Vertrauens in insgesamt sieben Fachkategorien sowie je Bundesland eine Kanzlei zu nominieren. Eine ausgewiesene Fachjury wählte im Anschluss die Gewinnerinnen und Gewinner.





Zum Download:

Portrait Clemens Klinglmair Credits Deloitte/feelimage

Portrait Michael Fischer Credits Deloitte/feelimage

Collage Alle Preisträger 2026 Credits Deloitte

Gruppenfoto Preisträger 2026 Credits Deloitte

BU: v.l. Felix Reitsperger, Clemens Klinglmair, Michael Fischer, Barbara Pira

Preisträger Clemens Klinglmair Credits Deloitte

Preisträger:innen Salzburg Credits Deloitte



Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal Netzwerk.