  • 10.06.2026, 08:00:48
  • /
  • OTS0012

Volksbegehren „Polizei – kritischer Personalmangel“ startet Eintragungswoche Standkundgebung am 12.Juni. ab 10.30 Uhr vor dem Parlament

Polizei am Limit: Fehlendes Personal gefährdet Sicherheit und belastet Einsatzkräfte

Logo des Volrksbegehrens
Wien (OTS) - 

Von 15. bis 22. Juni findet österreichweit die Eintragungswoche für das Volksbegehren „Polizei – kritischer Personalmangel“ statt. Die Initiatoren schlagen Alarm: Der Personalmangel in der Exekutive verschärft sich, während die Anforderungen an die Polizei weiter steigen. Leidtragende sind die Bevölkerung – und jene Polizistinnen und Polizisten, die den Betrieb tagtäglich aufrechterhalten.

Die offiziellen Personalzahlen des Innenministeriums zeichnen regelmäßig ein positives Bild geplanter Aufnahmen. Die Realität in den Dienststellen sieht anders aus: Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt, in Polizeischulen kommt es – insbesondere in Ballungsräumen wie Wien – teils zu Dropout-Quoten von bis zu 50 Prozent. Dadurch kommen deutlich weniger fertig ausgebildete Polizistinnen und Polizisten im Außendienst an, als dringend benötigt würden.

Die Folgen sind längst spürbar: steigende Belastung, wachsende Unzufriedenheit, mehr Austritte aus dem Polizeidienst und immer größere Schwierigkeiten, den Nachwuchs für den Polizeiberuf zu gewinnen.

Zusätzliche Verunsicherung bringt das geplante neue Dienstzeitmanagement. Eine Reform dieser Tragweite darf nicht auf dem Rücken einer bereits überlasteten Kollegenschaft umgesetzt werden. Ohne ausreichendes Personal drohen weniger Planbarkeit, noch mehr Druck auf die Dienststellen und eine weitere Verschärfung der Lage.

Das Volksbegehren richtet sich daher nicht nur an Polizeibedienstete, sondern an die gesamte Bevölkerung. Sicherheit ist eine Kernaufgabe des Staates – und sie darf nicht am Personalmangel scheitern.

Im Vorfeld der Eintragungswoche findet am 12. Juni ab 10.30 Uhr eine öffentliche Versammlung vor dem Parlament beim Pallas-Athene-Brunnen in Wien statt. Dort werden die Anliegen des Volksbegehrens präsentiert und Fragen von Medienvertreterinnen und Medienvertretern beantwortet.

Die Initiatoren rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, das Volksbegehren während der Eintragungswoche zu unterstützen und damit ein klares Zeichen für Sicherheit, funktionierende Polizeiarbeit und faire Rahmenbedingungen zu setzen.

Rückfragen & Kontakt

FSG Polizei Bundesvorsitzender Stv.
Walter Strallhofer
Telefon: 0650/9139724
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Logo des Volrksbegehrens [Bild, 101.31KB]
Vorschau Bild von Unsere Forderungen und Inhalte auf 6 A4 Seiten. [PDF, 2.06MB]
Vorschau Bild von Unser 2 seitiger A6 Flyer [PDF, 746.8KB]

FSG Klub der Exekutive

Rückfragen & Kontakt

FSG Polizei Bundesvorsitzender Stv.
Walter Strallhofer
Telefon: 0650/9139724
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright