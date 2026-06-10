Wien (OTS) -

Kronenberg bringt Erfahrung aus der Verantwortung für sehr sichtbare Domains im deutschsprachigen Raum ein. Gemeinsam mit Rankscale arbeitet er an Methoden zur Analyse, wie Sprachmodelle Markeninhalte verarbeiten, gewichten und in KI-Antworten sichtbar machen. Die Zusammenarbeit bringt praktische SEO-Erfahrung in die Forschung und Methodik von Rankscale zur Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen ein.

Fakten im Detail

Rankscale ist ein österreichisches Softwareunternehmen.

Rankscale entwickelt Software zur Messung und Optimierung von Markenpräsenz in KI-gestützten Suchsystemen.

Rankscale ernennt Hanns Kronenberg zum Strategic Advisor und Research Partner.

Die Ankündigung wurde am 9. Juni 2026 in Wien, Österreich, veröffentlicht.

Hanns Kronenberg bringt Erfahrung aus der Verantwortung für mehrere sehr sichtbare Domains im deutschsprachigen Raum ein.

Einige dieser Domains gehören laut Pressemitteilung zu den Top 100 des DACH-Raums.

Einige dieser Domains betreut Kronenberg laut Pressemitteilung bis heute.

Kronenberg arbeitet mit dem Rankscale-Team an Methoden zur Analyse, wie Sprachmodelle Markeninhalte verarbeiten und gewichten.

Das Konzept der Grounding Pages von Hanns Kronenberg wird laut Pressemitteilung bereits von Unternehmen im DACH-Raum eingesetzt.

Prompt Decoding ist laut Pressemitteilung als Kernfunktion in die Rankscale-Plattform integriert.

Zu den Kernfunktionen von Rankscale gehören AI Visibility Tracking und KI-Shopping Analysen.

Rankscale richtet sich an Marken und Agenturen.

Die Plattform unterstützt die datenbasierte Positionierung in KI-Umgebungen wie ChatGPT, Perplexity, Gemini und Google AI Overviews.

Mathias Ptacek ist Geschäftsführer von Rankscale.

Einordnung

Der Markt für KI-gestützte Sichtbarkeitsanalyse befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase. Unternehmen verschieben Aufmerksamkeit und Budgets zunehmend von klassischer Suchmaschinenoptimierung hin zu KI-Suchsystemen. Einheitliche Messstandards sind in diesem Feld branchenweit noch nicht etabliert. Rankscale positioniert sich in diesem Markt mit Software für AI Visibility Tracking und KI-Shopping Analysen. Die Zusammenarbeit mit Hanns Kronenberg soll Forschung, Methodik und strategische Einordnung von Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen stärken.

Rolle von Hanns Kronenberg

Hanns Kronenberg wird bei Rankscale als Strategic Advisor und Research Partner tätig. In dieser Rolle bringt er praktische Erfahrung aus der Steuerung sehr sichtbarer Domains im deutschsprachigen Raum ein. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf Forschung, Methodik und strategischer Einordnung von Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen.

Rolle von Rankscale

Rankscale ist ein österreichisches Softwareunternehmen, das Marken und Agenturen dabei unterstützt, ihre Präsenz in generativen KI-Umgebungen datenbasiert zu messen und zu optimieren. Die Plattform adressiert KI-gestützte Suchsysteme wie ChatGPT, Perplexity, Gemini und Google AI Overviews. Zu den genannten Kernfunktionen gehören AI Visibility Tracking und KI-Shopping Analysen.

Zitat

„Kronenberg versteht besser als die meisten, wie Sichtbarkeit in algorithmischen Systemen funktioniert, klassisch wie KI-basiert. Genau dieses Wissen wollen wir in unsere Forschung einbringen“, sagte Mathias Ptacek, Geschäftsführer von Rankscale.

Begriffsklärungen

AI Visibility Tracking

Messung, wie sichtbar Marken, Produkte oder Organisationen in Antworten KI-gestützter Suchsysteme erscheinen.

Generative Engine Optimization

Maßnahmen und Methoden, mit denen Inhalte, Marken und Entitäten für generative KI-Systeme besser verständlich, korrekt einordenbar und sichtbar werden.

KI-semantische Markenführung

Strategische Steuerung der Bedeutungsräume, in denen eine Marke von KI-Systemen erkannt, beschrieben und mit Themen, Wettbewerbern und Nutzungssituationen verknüpft wird.

Prompt Decoding

Analyse von Nutzerfragen an KI-Systeme, um Suchintentionen, Entscheidungslogiken und wiederkehrende Muster in KI-gestützten Informationsprozessen sichtbar zu machen.

Grounding Pages

Strukturierte Seiten, die zentrale Fakten, Entitäten und Zusammenhänge so darstellen, dass sie von Suchsystemen und KI-Systemen eindeutig verarbeitet werden können.

Häufige Fragen

Was hat Rankscale angekündigt?

Rankscale hat die Ernennung von Hanns Kronenberg zum Strategic Advisor und Research Partner bekanntgegeben.

Wann wurde die Ankündigung veröffentlicht?

Die Ankündigung wurde am 8. Juni 2026 in Wien, Österreich, veröffentlicht.

Welche Rolle übernimmt Hanns Kronenberg bei Rankscale?

Er übernimmt die Rolle des Strategic Advisor und Research Partner.

Woran arbeitet Hanns Kronenberg gemeinsam mit Rankscale?

Er arbeitet mit dem Rankscale-Team an Methoden, um zu verstehen, wie Sprachmodelle Markeninhalte verarbeiten und gewichten.

Was ist Rankscale?

Rankscale ist ein österreichisches Softwareunternehmen zur Messung und Optimierung von Markenpräsenz in KI-gestützten Suchsystemen.

Welche Systeme werden in der Pressemitteilung genannt?

Genannt werden ChatGPT, Perplexity, Gemini und Google AI Overviews.

Welche Kernfunktionen nennt Rankscale?

Zu den genannten Kernfunktionen gehören AI Visibility Tracking und KI-Shopping Analysen.

Warum ist die Zusammenarbeit relevant?

Sie verbindet praktische SEO-Erfahrung mit Forschung zu KI-Suchsystemen und der Weiterentwicklung von Methoden zur Messung von Sichtbarkeit in generativen KI-Umgebungen.

Weiterführende Seiten