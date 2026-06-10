Wiener Zeitung startet neues YouTube-Live-Format zur Fußball-Weltmeisterschaft

Wien (OTS) -

Wien - Zur Fußball-Weltmeisterschaft startet die Wiener Zeitung mit WZ LIVE ein neues Live-Format auf YouTube. Von 11. Juni bis 19. Juli spricht Host Anna Liana Jandrisevits immer donnerstags ab 18:00 Uhr mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt über Themen rund um den Fußball, abseits des reinen Spielgeschehens.

Im Mittelpunkt stehen gesellschaftliche, politische und popkulturelle Fragen: von Macht, Männlichkeitsbildern und Popkultur über Hooligans, Rassismus und Korruption im Fußball. Das Format verbindet journalistische Einordnung mit Diskussion, Unterhaltung und direkter Nähe zum Publikum.

„Fußball ist längst mehr als ein Sport. Er erzählt viel über Gesellschaft, Macht, Popkultur, Zugehörigkeit und Ausschluss. Genau über diese Facetten möchte ich mit spannenden Gästen sprechen. Livestreaming ist dafür ein sehr passendes Format, weil es journalistische Einordnung, Diskussion und unmittelbare Nähe zum Publikum verbindet“, so Host Anna Liana Jandrisevits.

Mit WZ LIVE entwickelt die Wiener Zeitung ihre journalistischen Formate auf digitalen Plattformen weiter. Ziel ist es, junge Zielgruppen dort zu erreichen, wo sie bereits Information, Meinung und Unterhaltung konsumieren: auf YouTube, in Livestreams und im direkten Austausch mit der Community.

„Nach unseren Erfahrungen mit Livestreaming auf TikTok ist eine YouTube-Live-Show der nächste konsequente Schritt. YouTube ist nach Nutzer:innenzahl die größte kostenlose Streamingplattform, gleichzeitig gibt es dort noch vergleichsweise wenig journalistischen Content aus Österreich. Genau hier kann die WZ eine relevante Lücke schließen, mit einem Format, das Information, Einordnung und plattformgerechte Unterhaltung verbindet“, sagt Media Innovation Editor Jan Forobosko.

Die Livestreams sind von 11. Juni bis 19. Juli immer donnerstags ab 18:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Wiener Zeitung zu sehen:

https://www.youtube.com/@wienerzeitung

Die Streams bleiben auch danach abrufbar. Highlights der Sendungen werden zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen der Wiener Zeitung veröffentlicht.

Team

Host: Anna Liana Jandrisevits

Media Innovation Editor: Jan Forobosko

Redaktionelle Mitarbeit: Simon Bardini, Maria Lovrić-Anušić

Chefredaktion: Sebastian Pumberger