3SI Immogroup knackt nächste Verkaufsmarke

Wien (OTS) -

Die 3SI Immogroup übertrifft erneut die eigenen Erwartungen: Denn bereits im ersten Halbjahr 2026 konnten über 200 Wohnungen verkauft werden. Damit bestätigt das Wiener Familienunternehmen eindrucksvoll die hohe Nachfrage nach qualitätsvollem Wohnraum in guten Lagen und unterstreicht seine Position als einer der aktivsten Immobilienentwickler Wiens.

Die Verkäufe verteilen sich auf zahlreiche Projekte in ganz Wien – von revitalisierten Stilaltbauten über Dachgeschoßwohnungen bis hin zu modernen Neubauprojekten. Besonders gefragt sind dabei Immobilien, die hochwertige Ausstattung, nachhaltige Bauweise und langfristige Wertbeständigkeit miteinander verbinden.

„ Über 200 verkaufte Wohnungen in sechs Monaten sind ein starkes Signal für den Wiener Wohnungsmarkt und zeigen, dass qualitätsvolle Immobilien in den richtigen Lagen weiterhin sehr gefragt sind. Besonders erfreulich ist dabei, dass die hohe Verkaufsdynamik auch weiterhin anhält und aktuell rund 70 weitere Kaufanbote vorliegen “, erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup. „ Wir profitieren heute davon, dass wir auch in herausfordernden Marktphasen weiter investiert, gebaut und entwickelt haben. Dadurch verfügen wir aktuell über ein außergewöhnlich breites Angebot an sofort verfügbaren Wohnungen für Eigennutzer und Anleger. “

Ein besonderes Augenmerk richtet die 3SI Immogroup aktuell auf das Neubauprojekt THE ANTHONY in der Antonigasse im 17. Wiener Gemeindebezirk, bei dem bereits 75 Prozent der Wohnungen erfolgreich verkauft wurden. Das Projekt zählt zu den architektonischen Highlights des aktuellen Portfolios und vereint moderne Wohnkultur mit nachhaltiger Bauweise. Die markante Klinkerfassade hebt sich bewusst von klassischen Standardbauten ab und verleiht dem Gebäude einen unverwechselbaren Charakter, der sich harmonisch in das von Gründerzeitarchitektur geprägte Umfeld einfügt.

Mit insgesamt 28 Eigentumswohnungen und vier Townhouses bietet THE ANTHONY Wohnraum für unterschiedlichste Lebensentwürfe. Großzügige Freiflächen, moderne Grundrisse, hochwertige Ausstattung sowie eine zukunftsorientierte Gebäudetechnik schaffen ein Wohnkonzept, das sowohl Eigennutzer als auch Anleger anspricht. Das Projekt wurde mit dem ÖGNI-Gold-Zertifikat ausgezeichnet und erfüllt damit höchste Anforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Wohnqualität.

Die starken Verkaufszahlen bestätigen die Strategie der 3SI Immogroup, auch in herausfordernden Marktphasen konsequent weiter zu investieren, anzukaufen und zu bauen. Allein im Juni konnten zwei weitere Zinshäuser in attraktiven Wiener Lagen angekauft werden. Gleichzeitig wurden mit Projekten in der Obkirchergasse und der Bennogasse weitere Entwicklungen erfolgreich in die Umsetzungsphase gebracht.

„ Die aktuellen Zahlen zeigen, dass unsere langfristige Strategie voll aufgeht. Wir haben auch in schwierigeren Marktphasen an Wien geglaubt, weiter investiert und gebaut. Genau davon profitieren wir heute. Deshalb werden wir diesen Weg konsequent fortsetzen und weiterhin hochwertigen Wohnraum in den besten Lagen Wiens schaffen “, betont Michael Schmidt abschließend.

Weitere Informationen:

www.3si.at

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