Wien (OTS) -

Rankscale, ein Anbieter von Software zur Messung und Optimierung von Markensichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen wie ChatGPT, Perplexity und Google AI Overviews, gibt die Ernennung von Hanns Kronenberg zum Strategic Advisor und Research Partner bekannt.

Kronenberg hat im Laufe seiner Karriere mehrere der sichtbarsten Domains im deutschsprachigen Raum verantwortet – darunter Domains aus den Top 100 des DACH-Raums, von denen er einige bis heute betreut. Dieses Praxiswissen auf Spitzenniveau bringt er nun in die Methodik rund um Generative Engine Optimization (GEO) und KI-semantische Markenführung bei Rankscale ein.

Forschung in der KI-Suche

Gemeinsam mit dem Rankscale-Team arbeitet er an neuen Methoden, um zu verstehen, wie Sprachmodelle Markeninhalte verarbeiten und gewichten. Kronenbergs Konzept der Grounding Pages wird bereits von Unternehmen im DACH-Raum eingesetzt, in der Branche vielfach aufgegriffen und hat messbare Verbesserungen in der KI-Sichtbarkeit erzielt. Prompt Decoding, ein Ansatz zur Analyse, wie Menschen mit KI-Suchsystemen interagieren, ist bereits als Kernfunktion in die Rankscale-Plattform integriert.

„Kronenberg versteht besser als die meisten, wie Sichtbarkeit in algorithmischen Systemen funktioniert – klassisch wie KI-basiert. Genau dieses Wissen wollen wir in unsere Forschung einbringen.", sagte Mathias Ptacek, Geschäftsführer von Rankscale.

Ein umkämpfter Markt

Der Markt für KI-gestützte Sichtbarkeitsanalyse befindet sich in einer frühen, aber beschleunigten Entwicklungsphase: Unternehmen beginnen zunehmend, ihre Budgets für Suchmaschinenoptimierung auf KI-Suchsysteme auszurichten – in einer Phase, in der Messstandards branchenweit noch nicht etabliert sind.

Über Rankscale

Rankscale ist ein österreichisches Softwareunternehmen, das sich auf die Messung und Optimierung von Markenpräsenz in KI-gestützten Suchsystemen spezialisiert hat. Zu den Kernfunktionen gehören unter anderem AI Visibility Tracking und KI-Shopping Analysen. Die Plattform richtet sich an Marken und Agenturen, die ihre Positionierung in generativen KI-Umgebungen wie ChatGPT, Perplexity, Gemini und Google AI Overviews datenbasiert gestalten möchten.